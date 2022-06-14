https://ria.ru/20220614/vodoemy-1795218480.html

Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году

Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году - РИА Новости, 14.06.2022

Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году

Ещё 59 водоёмов очистят в Московской области в текущем году, в прошлом расчистили 48 водоёмов, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:21

2022-06-14T15:21

2022-06-14T15:21

новости подмосковья

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ещё 59 водоёмов очистят в Московской области в текущем году, в прошлом расчистили 48 водоёмов, сообщили в пресс-службе губернатора."В прошлом году по просьбам жителей мы расчистили 48 водоемов, некоторые объекты дополнительно благоустроили. План на этот год – привести в порядок еще 59", - приводят слова губернатора Андрея Воробьёва в пресс-службе.Отмечается, что при очистке водоемов в прошлом году было найдено и ликвидировано около 100 незаконных водосбросов, извлечено и направлено на утилизацию порядка 10 тонн мусора.

https://ria.ru/20220519/agro-1789539886.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, общество