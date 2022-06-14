Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году
© Фото : правительство Московской областиОчистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
Очистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ещё 59 водоёмов очистят в Московской области в текущем году, в прошлом расчистили 48 водоёмов, сообщили в пресс-службе губернатора.
© Фото : правительство Московской областиОчистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
Очистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
"В прошлом году по просьбам жителей мы расчистили 48 водоемов, некоторые объекты дополнительно благоустроили. План на этот год – привести в порядок еще 59", - приводят слова губернатора Андрея Воробьёва в пресс-службе.
Отмечается, что при очистке водоемов в прошлом году было найдено и ликвидировано около 100 незаконных водосбросов, извлечено и направлено на утилизацию порядка 10 тонн мусора.