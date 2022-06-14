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Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году - РИА Новости, 14.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220614/vodoemy-1795218480.html
Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году
Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году - РИА Новости, 14.06.2022
Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году
Ещё 59 водоёмов очистят в Московской области в текущем году, в прошлом расчистили 48 водоёмов, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:21
2022-06-14T15:21
новости подмосковья
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ещё 59 водоёмов очистят в Московской области в текущем году, в прошлом расчистили 48 водоёмов, сообщили в пресс-службе губернатора."В прошлом году по просьбам жителей мы расчистили 48 водоемов, некоторые объекты дополнительно благоустроили. План на этот год – привести в порядок еще 59", - приводят слова губернатора Андрея Воробьёва в пресс-службе.Отмечается, что при очистке водоемов в прошлом году было найдено и ликвидировано около 100 незаконных водосбросов, извлечено и направлено на утилизацию порядка 10 тонн мусора.
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андрей воробьев, общество
15:21 14.06.2022
 

Почти 60 водоемов очистят в Подмосковье в текущем году

© Фото : правительство Московской областиОчистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
Очистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : правительство Московской области
Очистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ещё 59 водоёмов очистят в Московской области в текущем году, в прошлом расчистили 48 водоёмов, сообщили в пресс-службе губернатора.
© Фото : правительство Московской областиОчистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
Очистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : правительство Московской области
Очистка пруда в Богородском округе Ногинского района Московской области
"В прошлом году по просьбам жителей мы расчистили 48 водоемов, некоторые объекты дополнительно благоустроили. План на этот год – привести в порядок еще 59", - приводят слова губернатора Андрея Воробьёва в пресс-службе.
Отмечается, что при очистке водоемов в прошлом году было найдено и ликвидировано около 100 незаконных водосбросов, извлечено и направлено на утилизацию порядка 10 тонн мусора.
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