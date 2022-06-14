https://ria.ru/20220614/venesuela-1795255785.html
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса - РИА Новости, 14.06.2022
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса
Венесуэла пригласила суверенный инвестиционный фонд Катара и частный бизнес вкладываться в сектор торговли и энергетики в стране, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:05
2022-06-14T17:05
2022-06-14T17:05
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн – РИА Новости. Венесуэла пригласила суверенный инвестиционный фонд Катара и частный бизнес вкладываться в сектор торговли и энергетики в стране, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро."Мы пригласили инвестиционный фонд Кувейта и частных предпринимателей вкладывать инвестиции в Венесуэлу в сферу туризма, энергетики, торговли", - сказал он.Мадуро добавил, что также речь идет о проектах в сельском хозяйстве.Он также сообщил, что стороны договорились активировать работу межправкомиссии для сотрудничества в сфере политики, дипломатии, нефти, газа. Заявление Мадуро транслировалось в его соцсетях.Президент Венесуэлы впервые за долгое время совершает международную поездку по целому ряду стран. Он уже посетил Турцию, Алжир, Иран. В данный момент находится в Кувейте.
https://ria.ru/20220613/neft-1795065219.html
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в мире, венесуэла, экономика, кувейт, турция
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса
Мадуро: Венесуэла приглашает инвесторов Кувейта вкладываться в энергетику и торговлю