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Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса - РИА Новости, 14.06.2022
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Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса - РИА Новости, 14.06.2022
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса
Венесуэла пригласила суверенный инвестиционный фонд Катара и частный бизнес вкладываться в сектор торговли и энергетики в стране, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:05
2022-06-14T17:05
в мире
венесуэла
экономика
кувейт
турция
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн – РИА Новости. Венесуэла пригласила суверенный инвестиционный фонд Катара и частный бизнес вкладываться в сектор торговли и энергетики в стране, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро."Мы пригласили инвестиционный фонд Кувейта и частных предпринимателей вкладывать инвестиции в Венесуэлу в сферу туризма, энергетики, торговли", - сказал он.Мадуро добавил, что также речь идет о проектах в сельском хозяйстве.Он также сообщил, что стороны договорились активировать работу межправкомиссии для сотрудничества в сфере политики, дипломатии, нефти, газа. Заявление Мадуро транслировалось в его соцсетях.Президент Венесуэлы впервые за долгое время совершает международную поездку по целому ряду стран. Он уже посетил Турцию, Алжир, Иран. В данный момент находится в Кувейте.
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в мире, венесуэла, экономика, кувейт, турция
17:05 14.06.2022
 
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса

Мадуро: Венесуэла приглашает инвесторов Кувейта вкладываться в энергетику и торговлю

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн – РИА Новости. Венесуэла пригласила суверенный инвестиционный фонд Катара и частный бизнес вкладываться в сектор торговли и энергетики в стране, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Мы пригласили инвестиционный фонд Кувейта и частных предпринимателей вкладывать инвестиции в Венесуэлу в сферу туризма, энергетики, торговли", - сказал он.
Мадуро добавил, что также речь идет о проектах в сельском хозяйстве.
Он также сообщил, что стороны договорились активировать работу межправкомиссии для сотрудничества в сфере политики, дипломатии, нефти, газа. Заявление Мадуро транслировалось в его соцсетях.
Президент Венесуэлы впервые за долгое время совершает международную поездку по целому ряду стран. Он уже посетил Турцию, Алжир, Иран. В данный момент находится в Кувейте.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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