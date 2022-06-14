Рейтинг@Mail.ru
Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795304389.html
Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия
Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия - РИА Новости, 14.06.2022
Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:40
2022-06-14T19:55
специальная военная операция на украине
алексей резников
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555470_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98b011f437b0d5e0cd306bfe9c796adc.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начальный запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской."Сколько бы усилий ни прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов", - сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795211008.html
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555470_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8852f3f6224b16c430c926ec8c7ca7a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей резников, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, ситуация в днр и лнр
19:40 14.06.2022 (обновлено: 19:55 14.06.2022)
 
Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия

МО Украины: Киев получил от Запада только десять процентов от необходимого оружия

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начальный запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:43Специальная военная операция на Украине
Германия обсуждает с Польшей вопрос поставки оружия Украине в рамках обмена
"Сколько бы усилий ни прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов", - сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:38
В Европарламенте призвали передать Украине ядерное оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей РезниковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала