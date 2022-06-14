https://ria.ru/20220614/ukraina-1795304389.html

Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия

Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия - РИА Новости, 14.06.2022

Киев получил от Запада только десять процентов от запрошенного оружия

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:40

2022-06-14T19:40

2022-06-14T19:55

специальная военная операция на украине

алексей резников

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

киев

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начальный запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской."Сколько бы усилий ни прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов", - сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795211008.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

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украина

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алексей резников, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, ситуация в днр и лнр