https://ria.ru/20220614/ukraina-1795245129.html

Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо"

Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо", сообщили в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:34

2022-06-14T16:34

2022-06-14T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир сальдо

херсонская область

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_f2fc386b07a47b4610cef506cb71e884.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо", сообщили в общественной организации "Рух чесно"."Блок Владимира Сальдо" - партия бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который сейчас возглавляет военно-гражданскую администрацию Херсонской области."Блок Владимира Сальдо" стала третьей партией, которую запретил суд 14 июня, и шестой, которую запретили в последние дни. Имущество партии, как и в отношении пятерых предыдущих, согласно решению суда должно быть передано государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации. Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" и "Держава".Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html

украина

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир сальдо, херсонская область , херсон