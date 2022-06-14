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Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо" - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795245129.html
Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо"
Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо" - РИА Новости, 14.06.2022
Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо", сообщили в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:34
2022-06-14T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир сальдо
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо", сообщили в общественной организации "Рух чесно"."Блок Владимира Сальдо" - партия бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который сейчас возглавляет военно-гражданскую администрацию Херсонской области."Блок Владимира Сальдо" стала третьей партией, которую запретил суд 14 июня, и шестой, которую запретили в последние дни. Имущество партии, как и в отношении пятерых предыдущих, согласно решению суда должно быть передано государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации. Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" и "Держава".Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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в мире, украина, владимир сальдо, херсонская область , херсон
16:34 14.06.2022 (обновлено: 16:37 14.06.2022)
 
Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо"

Украинский суд запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо"

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо", сообщили в общественной организации "Рух чесно".
"Блок Владимира Сальдо" - партия бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который сейчас возглавляет военно-гражданскую администрацию Херсонской области.
"Блок Владимира Сальдо" стала третьей партией, которую запретил суд 14 июня, и шестой, которую запретили в последние дни. Имущество партии, как и в отношении пятерых предыдущих, согласно решению суда должно быть передано государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации. Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" и "Держава".
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир СальдоХерсонская областьХерсон
 
 
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