16:34 14.06.2022 (обновлено: 16:37 14.06.2022)
Украинский суд запретил деятельность "Блока Владимира Сальдо"
Украинский суд запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо"
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Блок Владимира Сальдо", сообщили в общественной организации "Рух чесно".
"Блок Владимира Сальдо" - партия бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который сейчас возглавляет военно-гражданскую администрацию Херсонской области.
"Блок Владимира Сальдо" стала третьей партией, которую запретил суд 14 июня, и шестой, которую запретили в последние дни. Имущество партии, как и в отношении пятерых предыдущих, согласно решению суда должно быть передано государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации. Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" и "Держава".
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".