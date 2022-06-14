15:25 14.06.2022 (обновлено: 15:27 14.06.2022)
Турция обязана отстаивать свои интересы в космосе, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция обязана защищать свои интересы в космосе, как и на суше, море и в воздухе
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Турция обязана отстаивать свои интересы в космосе, точно так же как на суше, в морях и в воздушном пространстве, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Церемония ввода в эксплуатацию телекоммуникационного спутника Türksat 5B состоялась во вторник в Анкаре. Благодаря спутнику Türksat 5B пропускная способность передачи данных в Турции увеличится в 15 раз. Спутник Türksat 5B работает в диапазоне Ku с точки 42 градуса Восточной долготы. Помимо Турции в зону покрытия Türksat 5B войдут весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи. Türksat 5В станет дополнением к уже действующим спутникам Türksat 3A и Türksat 4A. Срок работы Türksat 5B более 35 лет. C вводом в эксплуатацию нового телекоммуникационного спутника связи пятого поколения Türksat 5B число действующих турецких спутников на орбите достигло восьми.
"Турция обязана отстаивать свои интересы в космосе, точно так же как на суше, в морях и в воздушном пространстве. Это – долг чести каждого гражданина", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Глава государства сообщил, что спутник зондирования Земли турецкой разработки İMECE будет запущен в январе 2023 года, а телекоммуникационный спутник Türksat 6A – в середине будущего года. "В ближайшем будущем число действующих спутников Турции на орбите Земли достигнет десяти", - сказал Эрдоган.
Президент Турции сообщил, что правительство предпринимает шаги по формированию базы для повсеместного использования технологий 5G. "Правительство также поддержит проекты доступа высокоскоростного интернета в сельские районы страны со сравнительно низкой плотностью населения", - сообщил он.
Глава государства далее привлек внимание к смене официального названия государства с Turkey на Türkiye. Эрдоган назвал символичной смену официального названия страны. "Отныне нет названия "Turkey", а есть "Türkiye", - подчеркнул он, сообщив, что на лайнерах национального авиаперевозчика страны - Turkish Airlines отныне будут выведены слова Türkiye Havayolları, что соответствует турецким фонетическим нормам.
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