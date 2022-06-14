https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795189837.html

Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные

Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные - РИА Новости, 14.06.2022

Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные

За выходные только Анталья приняла 115 тысяч туристов и 565 самолетов, как заявил местный эксперт по туризму Реджеп Явуз, интенсивность воздушного движения в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:34

2022-06-14T13:34

2022-06-14T18:19

туризм

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

германия

россия

turkish airlines

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788078734_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_96b70e636673bd912b02235371072b01.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За выходные только Анталья приняла 115 тысяч туристов и 565 самолетов, как заявил местный эксперт по туризму Реджеп Явуз, интенсивность воздушного движения в субботу напомнила о 2019 годе, сообщает издание Rusturkey.Всего 68 рейсов прибыло из Германии, 58 – из России, 42 – из Польши, 34 – из Великобритании. Туристы приехали из 38 государств, в основном из стран Европы.В аэропорту Анталии самолеты приземляются каждые четыре минуты. Сотрудники аэровокзала отметили, что пандемийные ограничения сняты, поэтому "спрос взорвался". Для России Турция стала одним из самых популярных курортов. Только в московском аэропорту Внуково новый самолет вылетает в Анталью с интервалом в десять минут. В основном это рейсы Turkish Airlines на турецкое побережье.За выходные приехали 25 тысяч россиян и 28 тысяч из Германии. Реджеп Явуз отметил, что такой наплыв за два дня является важным показателем как для Турции, так и для мирового туризма.

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

анталья (провинция)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, анталья (провинция), германия, россия, turkish airlines, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море