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Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795189837.html
Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные
Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные - РИА Новости, 14.06.2022
Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные
За выходные только Анталья приняла 115 тысяч туристов и 565 самолетов, как заявил местный эксперт по туризму Реджеп Явуз, интенсивность воздушного движения в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:34
2022-06-14T18:19
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
германия
россия
turkish airlines
туристы
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За выходные только Анталья приняла 115 тысяч туристов и 565 самолетов, как заявил местный эксперт по туризму Реджеп Явуз, интенсивность воздушного движения в субботу напомнила о 2019 годе, сообщает издание Rusturkey.Всего 68 рейсов прибыло из Германии, 58 – из России, 42 – из Польши, 34 – из Великобритании. Туристы приехали из 38 государств, в основном из стран Европы.В аэропорту Анталии самолеты приземляются каждые четыре минуты. Сотрудники аэровокзала отметили, что пандемийные ограничения сняты, поэтому "спрос взорвался". Для России Турция стала одним из самых популярных курортов. Только в московском аэропорту Внуково новый самолет вылетает в Анталью с интервалом в десять минут. В основном это рейсы Turkish Airlines на турецкое побережье.За выходные приехали 25 тысяч россиян и 28 тысяч из Германии. Реджеп Явуз отметил, что такой наплыв за два дня является важным показателем как для Турции, так и для мирового туризма.
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), германия, россия, turkish airlines, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
13:34 14.06.2022 (обновлено: 18:19 14.06.2022)
 
Более 100 тысяч туристов принял аэропорт Антальи в выходные

В Анталью за два дня прибыло более 100 тысяч туристов

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За выходные только Анталья приняла 115 тысяч туристов и 565 самолетов, как заявил местный эксперт по туризму Реджеп Явуз, интенсивность воздушного движения в субботу напомнила о 2019 годе, сообщает издание Rusturkey.
Всего 68 рейсов прибыло из Германии, 58 – из России, 42 – из Польши, 34 – из Великобритании. Туристы приехали из 38 государств, в основном из стран Европы.
В аэропорту Анталии самолеты приземляются каждые четыре минуты. Сотрудники аэровокзала отметили, что пандемийные ограничения сняты, поэтому "спрос взорвался". Для России Турция стала одним из самых популярных курортов. Только в московском аэропорту Внуково новый самолет вылетает в Анталью с интервалом в десять минут. В основном это рейсы Turkish Airlines на турецкое побережье.
За выходные приехали 25 тысяч россиян и 28 тысяч из Германии. Реджеп Явуз отметил, что такой наплыв за два дня является важным показателем как для Турции, так и для мирового туризма.
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