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Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795178880.html
Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию
Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию - РИА Новости, 14.06.2022
Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию
Во вторник, 14 июня, из Красноярска отправился первый в этом сезоне прямой рейс в Турцию, сообщает Tourdom. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:11
2022-06-14T13:11
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
новосибирск
azur air
coral travel
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Во вторник, 14 июня, из Красноярска отправился первый в этом сезоне прямой рейс в Турцию, сообщает Tourdom.Перевозчик, AZUR air, планирует летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам до конца октября.Рейсы делят между собой три туроператора: ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Авиабилеты можно приобрести непосредственно у них или на некоторых сторонних агрегаторах. Стоимость полета на ближайшую дату составляет порядка 80 тысяч рублей в одну сторону. В 20-х числах июня цена снижается до 64 тысяч.Отправиться в Анталью с турпакетом выгоднее покупки отдельного перелета и проживания. Так, ANEX Tour предлагает Анталийское побережье с отелем категории четыре звезды по системе "все включено" 21 июня на девять ночей за 119 тысяч рублей на двоих, Pegas Touristik – за 140, а Coral Travel – 104 тысячи без учета дополнительных сборов.Кроме того, AZUR air с 13 июня начала выполнять программу из Новосибирска в Анталью. Но туристы отметили, что часто выгоднее взять путевку в Турцию с перелетом из Москвы, добавив стоимость дороги в столицу и обратно, чем вылетать сразу из Новосибирска.
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туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), новосибирск, azur air, coral travel, anex tour, туристы, куда можно лететь, отдых на море
13:11 14.06.2022
 
Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию

Из Красноярска отправился первый в этом сезоне прямой рейс в Турцию

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Во вторник, 14 июня, из Красноярска отправился первый в этом сезоне прямой рейс в Турцию, сообщает Tourdom.
Перевозчик, AZUR air, планирует летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам до конца октября.
Рейсы делят между собой три туроператора: ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Авиабилеты можно приобрести непосредственно у них или на некоторых сторонних агрегаторах.
Стоимость полета на ближайшую дату составляет порядка 80 тысяч рублей в одну сторону. В 20-х числах июня цена снижается до 64 тысяч.
Отправиться в Анталью с турпакетом выгоднее покупки отдельного перелета и проживания. Так, ANEX Tour предлагает Анталийское побережье с отелем категории четыре звезды по системе "все включено" 21 июня на девять ночей за 119 тысяч рублей на двоих, Pegas Touristik – за 140, а Coral Travel – 104 тысячи без учета дополнительных сборов.
Кроме того, AZUR air с 13 июня начала выполнять программу из Новосибирска в Анталью. Но туристы отметили, что часто выгоднее взять путевку в Турцию с перелетом из Москвы, добавив стоимость дороги в столицу и обратно, чем вылетать сразу из Новосибирска.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)НовосибирскAzur AirCoral TravelAnex Tourтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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