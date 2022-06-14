https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795178880.html

Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию

Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию - РИА Новости, 14.06.2022

Первые чартеры из Сибири отправились в Турцию

Во вторник, 14 июня, из Красноярска отправился первый в этом сезоне прямой рейс в Турцию, сообщает Tourdom. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:11

2022-06-14T13:11

2022-06-14T13:11

туризм

туризм

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новосибирск

azur air

coral travel

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Во вторник, 14 июня, из Красноярска отправился первый в этом сезоне прямой рейс в Турцию, сообщает Tourdom.Перевозчик, AZUR air, планирует летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам до конца октября.Рейсы делят между собой три туроператора: ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Авиабилеты можно приобрести непосредственно у них или на некоторых сторонних агрегаторах. Стоимость полета на ближайшую дату составляет порядка 80 тысяч рублей в одну сторону. В 20-х числах июня цена снижается до 64 тысяч.Отправиться в Анталью с турпакетом выгоднее покупки отдельного перелета и проживания. Так, ANEX Tour предлагает Анталийское побережье с отелем категории четыре звезды по системе "все включено" 21 июня на девять ночей за 119 тысяч рублей на двоих, Pegas Touristik – за 140, а Coral Travel – 104 тысячи без учета дополнительных сборов.Кроме того, AZUR air с 13 июня начала выполнять программу из Новосибирска в Анталью. Но туристы отметили, что часто выгоднее взять путевку в Турцию с перелетом из Москвы, добавив стоимость дороги в столицу и обратно, чем вылетать сразу из Новосибирска.

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

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Лана Баева

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