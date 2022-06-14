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Тарантино получил почетную докторскую степень - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
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Тарантино получил почетную докторскую степень
Тарантино получил почетную докторскую степень - РИА Новости, 14.06.2022
Тарантино получил почетную докторскую степень
Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:15
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в Twitter. В 2018 году постановщик женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Они познакомились в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они рассказали о помолвке.Тарантино двукратный лауреат премии "Оскар". Он известен по таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка", "Однажды в… Голливуде" и другим.
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новости культуры, квентин тарантино, знаменитости, звезды
11:15 14.06.2022 (обновлено: 11:23 14.06.2022)
 
Тарантино получил почетную докторскую степень

Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме

© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в Twitter.

"Доктор Квентин Тарантино. Хорошо звучит, не правда ли? Режиссер-новатор получил почетную степень Еврейского университета вместе с другими 19-ю выдающимися Лидерами Завтра", — говорится в публикации.

В 2018 году постановщик женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Они познакомились в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они рассказали о помолвке.
Тарантино двукратный лауреат премии "Оскар". Он известен по таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка", "Однажды в… Голливуде" и другим.
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