https://ria.ru/20220614/tarantino-1795137214.html
Тарантино получил почетную докторскую степень
Тарантино получил почетную докторскую степень - РИА Новости, 14.06.2022
Тарантино получил почетную докторскую степень
Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:15
2022-06-14T11:15
2022-06-14T11:23
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в Twitter. В 2018 году постановщик женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Они познакомились в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они рассказали о помолвке.Тарантино двукратный лауреат премии "Оскар". Он известен по таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка", "Однажды в… Голливуде" и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, квентин тарантино, знаменитости, звезды
11:15 14.06.2022 (обновлено: 11:23 14.06.2022)
Тарантино получил почетную докторскую степень
Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в Twitter.
"Доктор Квентин Тарантино. Хорошо звучит, не правда ли? Режиссер-новатор получил почетную степень Еврейского университета вместе с другими 19-ю выдающимися Лидерами Завтра", — говорится в публикации.
В 2018 году постановщик женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Они познакомились в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они рассказали о помолвке.
Тарантино двукратный лауреат премии "Оскар". Он известен по таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка", "Однажды в… Голливуде" и другим.