https://ria.ru/20220614/tarantino-1795137214.html

Тарантино получил почетную докторскую степень

Тарантино получил почетную докторскую степень - РИА Новости, 14.06.2022

Тарантино получил почетную докторскую степень

Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:15

2022-06-14T11:15

2022-06-14T11:23

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в Twitter. В 2018 году постановщик женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Они познакомились в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они рассказали о помолвке.Тарантино двукратный лауреат премии "Оскар". Он известен по таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка", "Однажды в… Голливуде" и другим.

https://ria.ru/20220519/swift-1789422070.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, квентин тарантино, знаменитости, звезды