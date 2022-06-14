https://ria.ru/20220614/tanki-1795325263.html
ВС США не смогли отличить американские танки от нацистских
ВС США не смогли отличить американские танки от нацистских - РИА Новости, 14.06.2022
ВС США не смогли отличить американские танки от нацистских
Национальная гвардия США опубликовала в Twitter-аккаунте в честь неофициального военного праздника хронику, где были использованы кадры немецких танков времен... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:40
2022-06-14T22:40
2022-06-14T22:42
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Национальная гвардия США опубликовала в Twitter-аккаунте в честь неофициального военного праздника хронику, где были использованы кадры немецких танков времен Второй мировой войны."Армия США была основана Континентальным конгрессом в этот день в 1775 году. Сегодня в армии служат более чем 700 тысяч солдат — действующих военнослужащих, гвардейцев и резервистов, которые постоянно учатся и работают над собой. С 247 днем рождения! Вперед, армия!" — отмечается в посте.В самом видео чередуются кадры с американскими военными, среди них и черно-белая хроника. На десятой секунде появляется ролик с двумя немецкими танками. Далее они сменяются на современную американскую технику.На оплошность обратили внимание в комментариях.Идентичные кадры хранятся в фотобанке Shutterstock, они подписаны как "21 танковая дивизия вермахта".
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795248603.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия
22:40 14.06.2022 (обновлено: 22:42 14.06.2022)
ВС США не смогли отличить американские танки от нацистских
ВС США опубликовали кадры нацистских танков в честь дня рождения армии