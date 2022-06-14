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Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса

Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса - РИА Новости, 14.06.2022

Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса

Дом народов России по поручению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) налаживает отношения между национальными объединениями РФ и республик... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:10

2022-06-14T06:10

2022-06-14T06:10

россия

украина

луганская народная республика

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

анна полежаева

в мире

москва

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дом народов России по поручению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) налаживает отношения между национальными объединениями РФ и республик Донбасса, делая ставку на общественную дипломатию, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она уточнила, что Дом народов России по поручению ФАДН РФ совместно с органами государственной власти, национально-культурными автономиями и общественными объединениями организовывает гуманитарные акции в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на подконтрольных России территориях Украины в рамках проекта "Народы вместе сквозь года". Людям оказывается гуманитарно-консультативная помощь и культурно-просветительская поддержка.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.

https://ria.ru/20220614/natsobschiny-1795107233.html

россия

украина

луганская народная республика

москва

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россия, украина, луганская народная республика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), анна полежаева, в мире, москва