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Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса - РИА Новости, 14.06.2022
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Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса
Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса - РИА Новости, 14.06.2022
Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса
Дом народов России по поручению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) налаживает отношения между национальными объединениями РФ и республик... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:10
2022-06-14T06:10
россия
украина
луганская народная республика
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
анна полежаева
в мире
москва
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дом народов России по поручению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) налаживает отношения между национальными объединениями РФ и республик Донбасса, делая ставку на общественную дипломатию, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она уточнила, что Дом народов России по поручению ФАДН РФ совместно с органами государственной власти, национально-культурными автономиями и общественными объединениями организовывает гуманитарные акции в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на подконтрольных России территориях Украины в рамках проекта "Народы вместе сквозь года". Людям оказывается гуманитарно-консультативная помощь и культурно-просветительская поддержка.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.
https://ria.ru/20220614/natsobschiny-1795107233.html
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россия, украина, луганская народная республика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), анна полежаева, в мире, москва
06:10 14.06.2022
 
Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса

Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса и Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дом народов России по поручению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) налаживает отношения между национальными объединениями РФ и республик Донбасса, делая ставку на общественную дипломатию, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.

"Еще одна первоочередная для нас задача, помимо гуманитарного снабжения, – это укрепление общественной дипломатии. Для нас важно построение горизонтальных связей между национальными организациями, между российскими регионами, граничащими с территориями ДНР и ЛНР, между образовательными и культурными объединениями и, конечно, отдельными людьми. Именно укрепление общественной дипломатии позволит сформировать правильную общественную повестку, необходимую на сегодняшний день, противостоящую ложным информационным вбросам", — сказала Полежаева.

Она уточнила, что Дом народов России по поручению ФАДН РФ совместно с органами государственной власти, национально-культурными автономиями и общественными объединениями организовывает гуманитарные акции в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на подконтрольных России территориях Украины в рамках проекта "Народы вместе сквозь года". Людям оказывается гуманитарно-консультативная помощь и культурно-просветительская поддержка.
Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.
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