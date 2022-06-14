Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса
Дом народов России налаживает связи с национальными автономиями Донбасса и Украины
Набережная в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дом народов России по поручению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) налаживает отношения между национальными объединениями РФ и республик Донбасса, делая ставку на общественную дипломатию, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.
"Еще одна первоочередная для нас задача, помимо гуманитарного снабжения, – это укрепление общественной дипломатии. Для нас важно построение горизонтальных связей между национальными организациями, между российскими регионами, граничащими с территориями ДНР и ЛНР, между образовательными и культурными объединениями и, конечно, отдельными людьми. Именно укрепление общественной дипломатии позволит сформировать правильную общественную повестку, необходимую на сегодняшний день, противостоящую ложным информационным вбросам", — сказала Полежаева.
Она уточнила, что Дом народов России по поручению ФАДН РФ совместно с органами государственной власти, национально-культурными автономиями и общественными объединениями организовывает гуманитарные акции в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на подконтрольных России территориях Украины в рамках проекта "Народы вместе сквозь года". Людям оказывается гуманитарно-консультативная помощь и культурно-просветительская поддержка.
Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.