https://ria.ru/20220614/sud-1795252398.html

Военный суд 20 июня огласит приговор генералу Кобану по делу о взятке

Военный суд 20 июня огласит приговор генералу Кобану по делу о взятке - РИА Новости, 14.06.2022

Военный суд 20 июня огласит приговор генералу Кобану по делу о взятке

Московский гарнизонный военный суд 20 июня огласит приговор бывшему начальнику Радиотехнических войск ВКС России генерал-майору Андрею Кобану, обвиняемому в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:58

2022-06-14T16:58

2022-06-14T16:58

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россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 20 июня огласит приговор бывшему начальнику Радиотехнических войск ВКС России генерал-майору Андрею Кобану, обвиняемому в особо крупной взятке, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Водяницкий."Сегодня мой подзащитный выступил в последнем слове, он раскаивался, просил избрать ему штраф, не увеличивая кратно в размере, учесть его состояние здоровья и имущественное положение. Оглашение приговора назначено на 20 июня в 10.30", - сказал собеседник агентства.В апреле 235-й гарнизонный военный суд перевел Кобана из СИЗО под домашний арест. Сам он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.По версии следствия, Кобан получил взятку 5 миллионов рублей от сотрудников АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" (ФНПЦ ННИИРТ) для того, чтобы Кобан перенес сроки выполнения работ госконтракта ОКР "Мерцание". Кобан вину в содеянном полностью признал.Санкция статьи (часть 6 статьи 290 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

https://ria.ru/20220525/izmena-1790698852.html

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происшествия, россия, олимпийский комитет россии (окр)