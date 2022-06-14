https://ria.ru/20220614/stroitelstvo-1795249708.html

Николаев : в селе Бясь-Кюель начали строительство новой школы

Николаев : в селе Бясь-Кюель начали строительство новой школы - РИА Новости, 14.06.2022

Николаев : в селе Бясь-Кюель начали строительство новой школы

Строительство новой школы на 150 мест началось в якутском селе Бясь-Кюель, пострадавшем в 2021 году от лесных пожаров, сообщил глава региона Айсен Николаев в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:55

2022-06-14T16:55

2022-06-14T16:55

республика саха (якутия)

общество

строительство

школа

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ЯКУТСК, 14 июн – РИА Новости. Строительство новой школы на 150 мест началось в якутском селе Бясь-Кюель, пострадавшем в 2021 году от лесных пожаров, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.Ранее сообщалось о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина в пострадавшем в 2021 году от лесных пожаров якутском селе Бясь-Кюель начнут строительство новой школы.Сейчас дети учатся в старом деревянном здании 1982 года постройки. Всего в учебном заведении насчитывается 134 школьника.Николаев во вторник принял участие в торжественной церемонии установки первой сваи под строительство школы."Строительство школы на 150 мест в селе Бясь-Кюель Горного улуса началось - сегодня установлена первая свая! Благодаря прямому поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, дети села, пострадавшего от лесных пожаров прошлого года, будут учиться в новом, двухэтажном каменном здании", - отметил он.По слова главы республики, работы будут завершены до конца 2023 года.Минувшим летом огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населенном пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ.

https://ria.ru/20220525/yakutiya-1790525891.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, строительство, школа