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В Белом доме заявили, что США хотят наладить отношения с Саудовской Аравией

В Белом доме заявили, что США хотят наладить отношения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 14.06.2022

В Белом доме заявили, что США хотят наладить отношения с Саудовской Аравией

США рассматривают Саудовскую Аравию как важного стратегического партнера и нацелены "рекалибровать" отношения с ней в ходе визита американского президента Джо... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:13

2022-06-14T15:13

2022-06-14T15:13

в мире

сша

джо байден

саудовская аравия

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США рассматривают Саудовскую Аравию как важного стратегического партнера и нацелены "рекалибровать" отношения с ней в ходе визита американского президента Джо Байдена на Ближний Восток, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.Свое первое в должности главы государства турне на Ближний Восток президент США намерен совершить с 13 по 16 июля."На мой взгляд, очень важно подчеркнуть, что мы стремимся именно рекалибровать отношения с Саудовской Аравией, а не разорвать их. Саудовская Аравия была нашим стратегическим партнером на протяжении 80 лет, наши страны связывают множество интересов: от сдерживания Ирана до борьбы с терроризмом", - сказал представитель американской администрации в ходе спецбрифинга, приуроченного к предстоящему в июле первому турне Байдена на Ближний Восток.Представитель Белого дома добавил, что, с точки зрения Вашингтона, контакты как с Эр-Риядом, так и другими важными региональными игроками, являются "разумным шагом, который необходимо совершить в нужное время"."Президент твердо убежден, что в данный конкретный момент, когда на карту поставлены интересы США и американского народа, посещение Саудовской Аравии для участия в саммите лидеров со всего ближневосточного региона и обсуждения с ними того, как продвигается наше партнерство, является разумным шагом, который необходимо совершить в нужное время", - отметил чиновник Белого дома.Он подчеркнул, что предстоящий визит американского лидера представляет собой "кульминационный момент по результатам многомесячной многосторонней дипломатии". "Данная поездка закладывает основу для того, что администрация Байдена рассчитывает сделать до конца текущего года", - заключил американский чиновник.

https://ria.ru/20220420/soyuzniki-1784492310.html

https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html

сша

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, сша, джо байден, саудовская аравия, ближний восток