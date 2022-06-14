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В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена - РИА Новости, 14.06.2022
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В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена
В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена - РИА Новости, 14.06.2022
В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена
Вашингтон готов пресмыкаться перед Эр-Риядом, чтобы снизить цены на нефть, пишет старший научный сотрудник аналитического центра "Независимый институт" Иван... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:13
2022-06-14T13:45
в мире
россия
цены на нефть
сша
саудовская аравия
джо байден
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтон готов пресмыкаться перед Эр-Риядом, чтобы снизить цены на нефть, пишет старший научный сотрудник аналитического центра "Независимый институт" Иван Эланд в статье для издания The National Interest. "Такой шаг обернется лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — считает он.По мнению эксперта, призывы Байдена к масштабному повышению объемов производства углеводородов не обернутся успехом, поскольку еще свежи воспоминания о резком падении цен на нефть в начале пандемии коронавируса.Визит американского лидера в Саудовскую Аравию, равно как и использование стратегического резерва США, рассчитаны лишь на поднятие уровня доверия избирателей перед предстоящими промежуточными выборами, отметил Эланд. Специалист видит выход в открытии морских районов и федеральных земель для разведки и добычи, а также в ослаблении ограничений на строительство трубопроводов для канадской нефти. Кроме того, США могли бы снять санкции с Венесуэлы и Ирана, позволив странам заполнить образовавшуюся брешь на мировом рынке, резюмируется в материале. Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах зафиксировали дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
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в мире, россия, цены на нефть, сша, саудовская аравия, джо байден
13:13 14.06.2022 (обновлено: 13:45 14.06.2022)
 
В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена

NI назвал пресмыкательство Байдена перед Саудовской Аравией бессмысленным унижением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтон готов пресмыкаться перед Эр-Риядом, чтобы снизить цены на нефть, пишет старший научный сотрудник аналитического центра "Независимый институт" Иван Эланд в статье для издания The National Interest.

"Такой шаг обернется лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — считает он.
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По мнению эксперта, призывы Байдена к масштабному повышению объемов производства углеводородов не обернутся успехом, поскольку еще свежи воспоминания о резком падении цен на нефть в начале пандемии коронавируса.

Визит американского лидера в Саудовскую Аравию, равно как и использование стратегического резерва США, рассчитаны лишь на поднятие уровня доверия избирателей перед предстоящими промежуточными выборами, отметил Эланд.
"Таким образом Байден демонстрирует, что он разделяет боль потребителей и пытается облегчить ее, но не более того", — пояснил он.
Специалист видит выход в открытии морских районов и федеральных земель для разведки и добычи, а также в ослаблении ограничений на строительство трубопроводов для канадской нефти. Кроме того, США могли бы снять санкции с Венесуэлы и Ирана, позволив странам заполнить образовавшуюся брешь на мировом рынке, резюмируется в материале.
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Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах зафиксировали дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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