13:13 14.06.2022 (обновлено: 13:45 14.06.2022)
В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена
NI назвал пресмыкательство Байдена перед Саудовской Аравией бессмысленным унижением
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтон готов пресмыкаться перед Эр-Риядом, чтобы снизить цены на нефть, пишет старший научный сотрудник аналитического центра "Независимый институт" Иван Эланд в статье для издания The National Interest.
"Такой шаг обернется лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — считает он.
"Такой шаг обернется лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — считает он.
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По мнению эксперта, призывы Байдена к масштабному повышению объемов производства углеводородов не обернутся успехом, поскольку еще свежи воспоминания о резком падении цен на нефть в начале пандемии коронавируса.
Визит американского лидера в Саудовскую Аравию, равно как и использование стратегического резерва США, рассчитаны лишь на поднятие уровня доверия избирателей перед предстоящими промежуточными выборами, отметил Эланд.
Визит американского лидера в Саудовскую Аравию, равно как и использование стратегического резерва США, рассчитаны лишь на поднятие уровня доверия избирателей перед предстоящими промежуточными выборами, отметил Эланд.
"Таким образом Байден демонстрирует, что он разделяет боль потребителей и пытается облегчить ее, но не более того", — пояснил он.
Специалист видит выход в открытии морских районов и федеральных земель для разведки и добычи, а также в ослаблении ограничений на строительство трубопроводов для канадской нефти. Кроме того, США могли бы снять санкции с Венесуэлы и Ирана, позволив странам заполнить образовавшуюся брешь на мировом рынке, резюмируется в материале.
Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах зафиксировали дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.