https://ria.ru/20220614/ssha-1795183166.html

В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена

В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена - РИА Новости, 14.06.2022

В США рассказали о бессмысленном унижении Байдена

Вашингтон готов пресмыкаться перед Эр-Риядом, чтобы снизить цены на нефть, пишет старший научный сотрудник аналитического центра "Независимый институт" Иван... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:13

2022-06-14T13:13

2022-06-14T13:45

в мире

россия

цены на нефть

сша

саудовская аравия

джо байден

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтон готов пресмыкаться перед Эр-Риядом, чтобы снизить цены на нефть, пишет старший научный сотрудник аналитического центра "Независимый институт" Иван Эланд в статье для издания The National Interest. "Такой шаг обернется лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — считает он.По мнению эксперта, призывы Байдена к масштабному повышению объемов производства углеводородов не обернутся успехом, поскольку еще свежи воспоминания о резком падении цен на нефть в начале пандемии коронавируса.Визит американского лидера в Саудовскую Аравию, равно как и использование стратегического резерва США, рассчитаны лишь на поднятие уровня доверия избирателей перед предстоящими промежуточными выборами, отметил Эланд. Специалист видит выход в открытии морских районов и федеральных земель для разведки и добычи, а также в ослаблении ограничений на строительство трубопроводов для канадской нефти. Кроме того, США могли бы снять санкции с Венесуэлы и Ирана, позволив странам заполнить образовавшуюся брешь на мировом рынке, резюмируется в материале. Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах зафиксировали дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

https://ria.ru/20220614/biden-1795113265.html

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сша

саудовская аравия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, цены на нефть, сша, саудовская аравия, джо байден