https://ria.ru/20220614/spirs-1795270221.html
В США предъявили обвинение экс-мужу Спирс за проникновение на ее свадьбу
В США предъявили обвинение экс-мужу Спирс за проникновение на ее свадьбу - РИА Новости, 14.06.2022
В США предъявили обвинение экс-мужу Спирс за проникновение на ее свадьбу
Прокуратура округа Вентура в Калифорнии предъявила бывшему мужу американской певицы Бритни Спирс Джейсону Александеру обвинение в проникновении в частную... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:57
2022-06-14T17:57
2022-06-14T17:57
шоубиз
бритни спирс
дрю бэрримор
мадонна
лос-анджелес
сша
versace
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Прокуратура округа Вентура в Калифорнии предъявила бывшему мужу американской певицы Бритни Спирс Джейсону Александеру обвинение в проникновении в частную собственность, нанесении побоев и вандализме после того, как он пытался попасть на свадьбу своей бывшей жены, сообщает газета New York Post.Как отмечает New York Post, Александер в четверг был задержан правоохранителями около особняка Бритни Спирс в Таузанд-Окс, который находится вблизи Лос-Анджелеса на западе США.Согласно данным газеты, бывший муж певицы приехал на свадьбу без приглашения, пригрозив "разбить большой день своей бывшей". Александер, как отмечается, вступил в потасовку с охранниками.Кроме упомянутых обвинений в адрес Александера, окружной суд постановил, что ему "запрещено вступать в какие-либо контакты" с Бритни Спирс и ее мужем Сэмом Асгари. Согласно данным газеты, на данный момент Александер освобожден из-под стражи под залог 100 тысяч долларов.Александер был другом детства Спирс. Они поженились в 2004 году, однако "их брак распался спустя всего 55 часов".В мае сообщалось, что Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности.Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что на Спирс было надето платье от дома моды Versace, и что она шла под венец под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.
https://ria.ru/20220610/spirs-1794513154.html
https://ria.ru/20220405/spears-1781909757.html
https://ria.ru/20220610/spears-1794489878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, дрю бэрримор, мадонна, лос-анджелес, сша, versace
В США предъявили обвинение экс-мужу Спирс за проникновение на ее свадьбу
В США предъявили обвинение бывшему мужу Бритни Спирс, пытавшемуся попасть на ее свадьбу
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Прокуратура округа Вентура в Калифорнии предъявила бывшему мужу американской певицы Бритни Спирс Джейсону Александеру обвинение в проникновении в частную собственность, нанесении побоев и вандализме после того, как он пытался попасть на свадьбу своей бывшей жены, сообщает газета New York Post.
Как отмечает New York Post, Александер в четверг был задержан правоохранителями около особняка Бритни Спирс в Таузанд-Окс, который находится вблизи Лос-Анджелеса на западе США.
Согласно данным газеты, бывший муж певицы приехал на свадьбу без приглашения, пригрозив "разбить большой день своей бывшей". Александер, как отмечается, вступил в потасовку с охранниками.
Кроме упомянутых обвинений в адрес Александера, окружной суд постановил, что ему "запрещено вступать в какие-либо контакты" с Бритни Спирс и ее мужем Сэмом Асгари. Согласно данным газеты, на данный момент Александер освобожден из-под стражи под залог 100 тысяч долларов.
Александер был другом детства Спирс. Они поженились в 2004 году, однако "их брак распался спустя всего 55 часов".
В мае сообщалось, что Спирс потеряла
ребенка на ранней стадии беременности.
Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что на Спирс было надето платье от дома моды Versace, и что она шла под венец под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.