В США предъявили обвинение экс-мужу Спирс за проникновение на ее свадьбу

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Прокуратура округа Вентура в Калифорнии предъявила бывшему мужу американской певицы Бритни Спирс Джейсону Александеру обвинение в проникновении в частную собственность, нанесении побоев и вандализме после того, как он пытался попасть на свадьбу своей бывшей жены, сообщает газета New York Post.Как отмечает New York Post, Александер в четверг был задержан правоохранителями около особняка Бритни Спирс в Таузанд-Окс, который находится вблизи Лос-Анджелеса на западе США.Согласно данным газеты, бывший муж певицы приехал на свадьбу без приглашения, пригрозив "разбить большой день своей бывшей". Александер, как отмечается, вступил в потасовку с охранниками.Кроме упомянутых обвинений в адрес Александера, окружной суд постановил, что ему "запрещено вступать в какие-либо контакты" с Бритни Спирс и ее мужем Сэмом Асгари. Согласно данным газеты, на данный момент Александер освобожден из-под стражи под залог 100 тысяч долларов.Александер был другом детства Спирс. Они поженились в 2004 году, однако "их брак распался спустя всего 55 часов".В мае сообщалось, что Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности.Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что на Спирс было надето платье от дома моды Versace, и что она шла под венец под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.

