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ВС России с начала спецоперации уничтожили 202 украинских самолета - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/spetsoperatsiya-1795150062.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 202 украинских самолета
ВС России с начала спецоперации уничтожили 202 украинских самолета - РИА Новости, 14.06.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 202 украинских самолета
Более 200 украинских самолетов уничтожено с начала военной спецоперации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:46
2022-06-14T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 200 украинских самолетов уничтожено с начала военной спецоперации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/rasstrel-1795145782.html
россия
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, владимир путин
11:46 14.06.2022 (обновлено: 12:27 14.06.2022)
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 202 украинских самолета

Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 3548 украинских боевых машин

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 200 украинских самолетов уничтожено с начала военной спецоперации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаВладимир Путин
 
 
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