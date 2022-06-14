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Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
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Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ
Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ
Известный британский бренд одежды Boy London оказался втянут в скандал с нападением на женщин в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, один из нападавших... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:00
2022-06-14T14:00
в мире
китай
великобритания
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Известный британский бренд одежды Boy London оказался втянут в скандал с нападением на женщин в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, один из нападавших был в футболке с логотипом бренда, пишут китайские СМИ.Ранее в китайских соцсетях стало распространятся видео, снятое камерой наблюдения в одном из ресторанов в северо-восточной китайской провинции Хэбэй. Камера засняла, как в минувшую пятницу один из посетителей ресторана начал приставать к женщине, сидящей в компании двух подруг, мужчина касался ее плечей и спины. После того как женщина неоднократно попросила оставить ее в покое и оттолкнула мужчину, он и еще несколько человек напали на нее и ее подруг. Видео, на котором мужчины избивают женщин, в том числе ногами и стулом, вызвало большой общественный резонанс в Китае. Двум женщинам понадобилось лечение в госпитале, по делу о драке полиция арестовала девятерых человек.Один из нападавших мужчин был одет в футболку с логотипом бренда Boy London, который некоторые пользователи китайских соцсетей связали с агрессивным поведением."Бренд должен отреагировать на то, что многие люди, совершающие групповые преступления, любят носить одежду этого бренда", - приводит китайское издание Global Times слова одного из интернет-пользователей. Издание также отметило, что ряд покупателей вернули в магазины свою одежду от Boy London из-за негативных ассоциаций, связанных с инцидентом в ресторане."Покажите нам данные ваших клиентов, чтобы мы знали, как их идентифицировать и избежать опасности", - приводит призыв одного из пользователей соцсетей к бренду газета South China Morning Post.В то же время многие пользователи соцсетей заявили, что не следует винить в произошедшем бренд.Официальной реакции от бренда не последовало. Как отмечает газета, магазин Boy London на китайской торговой онлайн-площадке Tmall установил автоматический ответ на запросы о нападении в ресторане, в котором говорится, что "мы решительно выступаем против насилия".Бренд Boy London был основан в 1976 году, в 1997 году он вышел на рынок материкового Китая.
https://ria.ru/20211127/kitay-1760957852.html
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в мире, китай, великобритания, хэбэй
14:00 14.06.2022
 
Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ

Global Times: бренд Boy London оказался в центре скандала с нападением на женщин в Китае

CC BY 2.0 / David Rguez / Aida @ sifreak-sichicДевушка в футболке Boy London
Девушка в футболке Boy London - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC BY 2.0 / David Rguez / Aida @ sifreak-sichic
Девушка в футболке Boy London
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Известный британский бренд одежды Boy London оказался втянут в скандал с нападением на женщин в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, один из нападавших был в футболке с логотипом бренда, пишут китайские СМИ.
Ранее в китайских соцсетях стало распространятся видео, снятое камерой наблюдения в одном из ресторанов в северо-восточной китайской провинции Хэбэй. Камера засняла, как в минувшую пятницу один из посетителей ресторана начал приставать к женщине, сидящей в компании двух подруг, мужчина касался ее плечей и спины. После того как женщина неоднократно попросила оставить ее в покое и оттолкнула мужчину, он и еще несколько человек напали на нее и ее подруг. Видео, на котором мужчины избивают женщин, в том числе ногами и стулом, вызвало большой общественный резонанс в Китае. Двум женщинам понадобилось лечение в госпитале, по делу о драке полиция арестовала девятерых человек.
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Один из нападавших мужчин был одет в футболку с логотипом бренда Boy London, который некоторые пользователи китайских соцсетей связали с агрессивным поведением.
"Бренд должен отреагировать на то, что многие люди, совершающие групповые преступления, любят носить одежду этого бренда", - приводит китайское издание Global Times слова одного из интернет-пользователей. Издание также отметило, что ряд покупателей вернули в магазины свою одежду от Boy London из-за негативных ассоциаций, связанных с инцидентом в ресторане.
"Покажите нам данные ваших клиентов, чтобы мы знали, как их идентифицировать и избежать опасности", - приводит призыв одного из пользователей соцсетей к бренду газета South China Morning Post.
В то же время многие пользователи соцсетей заявили, что не следует винить в произошедшем бренд.
Официальной реакции от бренда не последовало. Как отмечает газета, магазин Boy London на китайской торговой онлайн-площадке Tmall установил автоматический ответ на запросы о нападении в ресторане, в котором говорится, что "мы решительно выступаем против насилия".
Бренд Boy London был основан в 1976 году, в 1997 году он вышел на рынок материкового Китая.
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