https://ria.ru/20220614/skandal-1795198650.html

Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ

Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022

Британский бренд Boy London оказался втянут в скандал в Китае, сообщили СМИ

Известный британский бренд одежды Boy London оказался втянут в скандал с нападением на женщин в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, один из нападавших... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:00

2022-06-14T14:00

2022-06-14T14:00

в мире

китай

великобритания

хэбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795165578_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0bd0fba6c58982de8e57146c419291a3.jpg

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Известный британский бренд одежды Boy London оказался втянут в скандал с нападением на женщин в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, один из нападавших был в футболке с логотипом бренда, пишут китайские СМИ.Ранее в китайских соцсетях стало распространятся видео, снятое камерой наблюдения в одном из ресторанов в северо-восточной китайской провинции Хэбэй. Камера засняла, как в минувшую пятницу один из посетителей ресторана начал приставать к женщине, сидящей в компании двух подруг, мужчина касался ее плечей и спины. После того как женщина неоднократно попросила оставить ее в покое и оттолкнула мужчину, он и еще несколько человек напали на нее и ее подруг. Видео, на котором мужчины избивают женщин, в том числе ногами и стулом, вызвало большой общественный резонанс в Китае. Двум женщинам понадобилось лечение в госпитале, по делу о драке полиция арестовала девятерых человек.Один из нападавших мужчин был одет в футболку с логотипом бренда Boy London, который некоторые пользователи китайских соцсетей связали с агрессивным поведением."Бренд должен отреагировать на то, что многие люди, совершающие групповые преступления, любят носить одежду этого бренда", - приводит китайское издание Global Times слова одного из интернет-пользователей. Издание также отметило, что ряд покупателей вернули в магазины свою одежду от Boy London из-за негативных ассоциаций, связанных с инцидентом в ресторане."Покажите нам данные ваших клиентов, чтобы мы знали, как их идентифицировать и избежать опасности", - приводит призыв одного из пользователей соцсетей к бренду газета South China Morning Post.В то же время многие пользователи соцсетей заявили, что не следует винить в произошедшем бренд.Официальной реакции от бренда не последовало. Как отмечает газета, магазин Boy London на китайской торговой онлайн-площадке Tmall установил автоматический ответ на запросы о нападении в ресторане, в котором говорится, что "мы решительно выступаем против насилия".Бренд Boy London был основан в 1976 году, в 1997 году он вышел на рынок материкового Китая.

https://ria.ru/20211127/kitay-1760957852.html

https://ria.ru/20190811/1557393002.html

китай

великобритания

хэбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, великобритания, хэбэй