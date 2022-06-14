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В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости - РИА Новости, 14.06.2022
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В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости
В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости - РИА Новости, 14.06.2022
В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:01
2022-06-14T16:01
в мире
шотландия
великобритания
эдинбург (город)
борис джонсон
никола стерджен
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны."После всего, что произошло – брекзит, Борис Джонсон, коронавирус... – время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор", - заявила она на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Трансляция велась на сайте правительства Шотландии."Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали", - добавила Стерджен.Она заверила, что любой референдум будет проведен в соответствии с законом и в настоящее время правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.На сайте правительства Шотландии был опубликован новый документ, в котором приведены аргументы в пользу независимости страны, а также освещен экономический и социальный контекст ситуации.Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за проголосовало 55%, против – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220517/shotlandiya-1788945522.html
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в мире, шотландия, великобритания, эдинбург (город), борис джонсон, никола стерджен
16:01 14.06.2022
 
В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости

Глава Шотландии Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о независимости

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны.
"После всего, что произошло – брекзит, Борис Джонсон, коронавирус... – время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор", - заявила она на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Трансляция велась на сайте правительства Шотландии.
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"Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали", - добавила Стерджен.
Она заверила, что любой референдум будет проведен в соответствии с законом и в настоящее время правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.
На сайте правительства Шотландии был опубликован новый документ, в котором приведены аргументы в пользу независимости страны, а также освещен экономический и социальный контекст ситуации.
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за проголосовало 55%, против – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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