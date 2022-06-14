https://ria.ru/20220614/shotlandiya-1795233970.html

В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости

В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости - РИА Новости, 14.06.2022

В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:01

2022-06-14T16:01

2022-06-14T16:01

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны."После всего, что произошло – брекзит, Борис Джонсон, коронавирус... – время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор", - заявила она на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Трансляция велась на сайте правительства Шотландии."Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали", - добавила Стерджен.Она заверила, что любой референдум будет проведен в соответствии с законом и в настоящее время правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.На сайте правительства Шотландии был опубликован новый документ, в котором приведены аргументы в пользу независимости страны, а также освещен экономический и социальный контекст ситуации.Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за проголосовало 55%, против – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220517/shotlandiya-1788945522.html

https://ria.ru/20220510/irlandiya-1787667076.html

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Екатерина Зайцева

в мире, шотландия, великобритания, эдинбург (город), борис джонсон, никола стерджен