В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости
Глава Шотландии Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о независимости
© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны.
"После всего, что произошло – брекзит, Борис Джонсон, коронавирус... – время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор", - заявила она на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Трансляция велась на сайте правительства Шотландии.
"Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали", - добавила Стерджен.
Она заверила, что любой референдум будет проведен в соответствии с законом и в настоящее время правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.
На сайте правительства Шотландии был опубликован новый документ, в котором приведены аргументы в пользу независимости страны, а также освещен экономический и социальный контекст ситуации.
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за проголосовало 55%, против – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.