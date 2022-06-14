https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html

Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой

Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой - РИА Новости, 14.06.2022

Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой

Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:41

2022-06-14T11:41

2022-06-14T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

челябинская область

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ясиноватая

денис пушилин

алексей текслер

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР в Telegram."Командам этих регионов предстоит сложный объем робот. Прифронтовая Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. А Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования", - написал Пушилин.По его словам, "и там, и там еще неспокойно – обстрелы продолжаются". "За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. Так что работы предстоит очень много", - отметил глава ДНР.Он отметил, что "искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html

https://ria.ru/20220603/zhdanovka-1792826398.html

донецкая народная республика

челябинская область

ясиноватая

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, челябинская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ясиноватая, денис пушилин, алексей текслер, дмитрий артюхов