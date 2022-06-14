Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой
Пушилин: Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР в Telegram.
"Командам этих регионов предстоит сложный объем робот. Прифронтовая Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. А Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования", - написал Пушилин.
По его словам, "и там, и там еще неспокойно – обстрелы продолжаются". "За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. Так что работы предстоит очень много", - отметил глава ДНР.
Он отметил, что "искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.