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Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html
Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой
Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой - РИА Новости, 14.06.2022
Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой
Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:41
2022-06-14T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
челябинская область
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ясиноватая
денис пушилин
алексей текслер
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР в Telegram."Командам этих регионов предстоит сложный объем робот. Прифронтовая Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. А Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования", - написал Пушилин.По его словам, "и там, и там еще неспокойно – обстрелы продолжаются". "За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. Так что работы предстоит очень много", - отметил глава ДНР.Он отметил, что "искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
https://ria.ru/20220603/zhdanovka-1792826398.html
донецкая народная республика
челябинская область
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в мире, донецкая народная республика, челябинская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ясиноватая, денис пушилин, алексей текслер, дмитрий артюхов
11:41 14.06.2022
 
Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой

Пушилин: Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ взяли шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР в Telegram.
"Командам этих регионов предстоит сложный объем робот. Прифронтовая Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. А Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования", - написал Пушилин.
Вид с воздуха на город Уфа, республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:09Специальная военная операция на Украине
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По его словам, "и там, и там еще неспокойно – обстрелы продолжаются". "За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. Так что работы предстоит очень много", - отметил глава ДНР.
Он отметил, что "искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Магаданская область взяла шефство над Ждановкой в ДНР
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЧелябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯсиноватаяДенис ПушилинАлексей ТекслерДмитрий Артюхов
 
 
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