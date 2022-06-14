https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795320021.html
В ФРГ создадут горячую линию для сбора информации об обходе санкций
В ФРГ создадут горячую линию для сбора информации об обходе санкций - РИА Новости, 14.06.2022
В ФРГ создадут горячую линию для сбора информации об обходе санкций
Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против РФ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:22
2022-06-14T21:22
2022-06-14T21:22
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против РФ, сообщил канцлер Олаф Шольц.Ранее бундестаг принял закон, который ужесточает контроль над соблюдением санкций ЕС. По словам Шольца, готовится принятие дополнительных мер."Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей", - передает издание Spiegel слова Шольца во время выступления на мероприятии международной организации Financial Action Task Force ("Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег", FATF).Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.
https://ria.ru/20220613/sanktsii-1795097846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, евросоюз
В ФРГ создадут горячую линию для сбора информации об обходе санкций
Шольц: в ФРГ создадут горячую линию для сбора информации об обходе антироссийских санкций