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СМИ: Турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций - РИА Новости, 14.06.2022
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СМИ: Турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций
СМИ: Турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций - РИА Новости, 14.06.2022
СМИ: Турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций
Ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:19
2022-06-14T22:10
экономика
канада
германия
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники."Турбина производства Siemens Energy AG в настоящее время не может быть возвращена с технического обслуживания в Канаде из-за санкций", - пишет агентство.По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.Источник добавил, что "Газпром" использует несколько газовых турбин производства Siemens на своем газопроводе "Северный поток" в Германии, и две из них должны были быть обслужены в этом году. Эти детали, используемые для закачки газа в трубопровод, обычно обслуживаются каждые три-четыре года, а работы должны проводиться в Канаде.Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
https://ria.ru/20220614/gaz-1795202506.html
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экономика, канада, германия, газпром, siemens, северный поток
21:19 14.06.2022 (обновлено: 22:10 14.06.2022)
 
СМИ: Турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций

Блумберг: турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники.
"Турбина производства Siemens Energy AG в настоящее время не может быть возвращена с технического обслуживания в Канаде из-за санкций", - пишет агентство.
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:14
"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку"
По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.
Источник добавил, что "Газпром" использует несколько газовых турбин производства Siemens на своем газопроводе "Северный поток" в Германии, и две из них должны были быть обслужены в этом году. Эти детали, используемые для закачки газа в трубопровод, обычно обслуживаются каждые три-четыре года, а работы должны проводиться в Канаде.
Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 16:17
Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции
 
ЭкономикаКанадаГерманияГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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