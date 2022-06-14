https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795176974.html
Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России
Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России - РИА Новости, 14.06.2022
Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России
Сербия из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:01
2022-06-14T13:01
2022-06-14T14:31
экономика
цены на нефть
санкции
сербия
россия
евросоюз
газпром
хорватия
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БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Сербия из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства отметил, что в сербском городе Обреновац, где расположена ТЭС "Тент-А", ежедневно расходуется 350 тонн мазута, поскольку "уголь недостаточно сухой и качественный"."Необходимо обеспечить мазут. В НИС (перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии. — Прим. ред.) его нет в достаточных объемах, надо импортировать 20 тысяч тонн, считайте, нужно 120 тысяч тонн на всю зиму", — уточнил Вучич.В начале мая сербский лидер заявил, что диверсификация поставок газа и нефти в страну из альтернативных России источников вряд ли возможна в скором времени.По его словам, в апреле в НИС (65,15 процента принадлежит "Газпрому" и "Газпром нефти") более 60 процентов сырья поступало из России, поскольку оно дешевле, чем у других. При этом у Сербии нет возможности доставлять нефть танкерами по Черному морю и Дунаю, а с введением шестого пакета санкций ЕС ситуация только усложнилась.Ранее госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, санкции, сербия, россия, евросоюз, газпром, хорватия
13:01 14.06.2022 (обновлено: 14:31 14.06.2022)
Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России
Президент Вучич: Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России
БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Сербия из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку, заявил президент страны Александр Вучич.
"С 1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени", — пояснил он.
Глава государства отметил, что в сербском городе Обреновац, где расположена ТЭС "Тент-А", ежедневно расходуется 350 тонн мазута, поскольку "уголь недостаточно сухой и качественный".
"Необходимо обеспечить мазут. В НИС (перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии
. — Прим. ред.) его нет в достаточных объемах, надо импортировать 20 тысяч тонн, считайте, нужно 120 тысяч тонн на всю зиму", — уточнил Вучич.
В начале мая сербский лидер заявил, что диверсификация поставок газа и нефти в страну из альтернативных России источников вряд ли возможна в скором времени.
По его словам, в апреле в НИС (65,15 процента принадлежит "Газпрому" и "Газпром нефти
") более 60 процентов сырья поступало из России, поскольку оно дешевле, чем у других. При этом у Сербии нет возможности доставлять нефть танкерами по Черному морю
и Дунаю, а с введением шестого пакета санкций ЕС
ситуация только усложнилась.
Ранее госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.