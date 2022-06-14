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Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР - РИА Новости, 14.06.2022
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Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР
Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР - РИА Новости, 14.06.2022
Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР
Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР, свидетельствуют документы, которые распространил в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:02
2022-06-14T01:02
в мире
дональд трамп
ким чен ын
сша
пхеньян
джо байден
санкции
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР, свидетельствуют документы, которые распространил в понедельник Белый дом.Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных в разные годы на основании целого ряда президентских указов. Принятые тогда Вашингтоном меры направлены на недопущение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит с участием лидеров США и КНДР. Вслед за этим, уже в 2019 году, занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп встретился во второй раз с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Летом того же года у них состоялась новая встреча в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, однако все эти контакты не увенчались достижением конкретных договоренностей и подписанием совместных документов.
https://ria.ru/20220613/ssha-1795085555.html
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в мире, дональд трамп, ким чен ын, сша, пхеньян, джо байден, санкции, кндр (северная корея), южная корея, вашингтон
01:02 14.06.2022
 
Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР

Белый дом: Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР, свидетельствуют документы, которые распространил в понедельник Белый дом.
Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных в разные годы на основании целого ряда президентских указов. Принятые тогда Вашингтоном меры направлены на недопущение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, а также политика и действия правительства Северной Кореи продолжают представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", — говорится в тексте уведомления, подписанного Байденом. Копия данного документа направлена главой американской администрации конгрессу в связи с продлением санкционного режима.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит с участием лидеров США и КНДР. Вслед за этим, уже в 2019 году, занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп встретился во второй раз с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Летом того же года у них состоялась новая встреча в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, однако все эти контакты не увенчались достижением конкретных договоренностей и подписанием совместных документов.
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В миреДональд ТрампКим Чен ЫнСШАПхеньянДжо БайденСанкцииКНДР (Северная Корея)Южная КореяВашингтон
 
 
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