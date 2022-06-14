Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР
Белый дом: Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР, свидетельствуют документы, которые распространил в понедельник Белый дом.
Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных в разные годы на основании целого ряда президентских указов. Принятые тогда Вашингтоном меры направлены на недопущение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.
"Существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, а также политика и действия правительства Северной Кореи продолжают представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", — говорится в тексте уведомления, подписанного Байденом. Копия данного документа направлена главой американской администрации конгрессу в связи с продлением санкционного режима.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит с участием лидеров США и КНДР. Вслед за этим, уже в 2019 году, занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп встретился во второй раз с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Летом того же года у них состоялась новая встреча в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, однако все эти контакты не увенчались достижением конкретных договоренностей и подписанием совместных документов.