https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795100943.html

Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР

Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР - РИА Новости, 14.06.2022

Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР, свидетельствуют документы, которые распространил в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T01:02

2022-06-14T01:02

2022-06-14T01:02

в мире

дональд трамп

ким чен ын

сша

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джо байден

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кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР, свидетельствуют документы, которые распространил в понедельник Белый дом.Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных в разные годы на основании целого ряда президентских указов. Принятые тогда Вашингтоном меры направлены на недопущение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит с участием лидеров США и КНДР. Вслед за этим, уже в 2019 году, занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп встретился во второй раз с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Летом того же года у них состоялась новая встреча в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, однако все эти контакты не увенчались достижением конкретных договоренностей и подписанием совместных документов.

https://ria.ru/20220613/ssha-1795085555.html

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пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, дональд трамп, ким чен ын, сша, пхеньян, джо байден, санкции, кндр (северная корея), южная корея, вашингтон