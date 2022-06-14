https://ria.ru/20220614/sad-1795168466.html

Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР

Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР

Подрядчики из Курской области восстановили первый детский сад в подшефном Первомайском районе Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:34

2022-06-14T12:34

2022-06-14T12:42

специальная военная операция на украине

общество

курская область

донецкая народная республика

жкх

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 14 июня - РИА Новости. Подрядчики из Курской области восстановили первый детский сад в подшефном Первомайском районе Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня наши коллеги из Курской области работают на территории района, более 40 человек, две подрядные организации трудятся. Им поставлена задача — оказать всестороннюю помощь людям ДНР в подготовке к зиме и началу нового учебного года... Уже наши подрядчики один объект сдали. После ремонта введён в эксплуатацию детский сад. Детский сад востребован сегодня, потому что взрослое население сейчас задействовано на восстановлении инфраструктуры", — сказал он в ходе оперативного совещания.Курская область в середине мая взяла шефство над Первомайским (Першотравневым) районом ДНР, в рамках которого оказывает помощь, отправляет гуманитарные грузы и специалистов на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры.

https://ria.ru/20220606/donbass-1793385078.html

курская область

донецкая народная республика

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общество, курская область, донецкая народная республика, жкх, ситуация в днр и лнр