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Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР
Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР
Подрядчики из Курской области восстановили первый детский сад в подшефном Первомайском районе Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:34
2022-06-14T12:34
2022-06-14T12:42
специальная военная операция на украине
общество
курская область
донецкая народная республика
жкх
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 14 июня - РИА Новости. Подрядчики из Курской области восстановили первый детский сад в подшефном Первомайском районе Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня наши коллеги из Курской области работают на территории района, более 40 человек, две подрядные организации трудятся. Им поставлена задача — оказать всестороннюю помощь людям ДНР в подготовке к зиме и началу нового учебного года... Уже наши подрядчики один объект сдали. После ремонта введён в эксплуатацию детский сад. Детский сад востребован сегодня, потому что взрослое население сейчас задействовано на восстановлении инфраструктуры", — сказал он в ходе оперативного совещания.Курская область в середине мая взяла шефство над Первомайским (Першотравневым) районом ДНР, в рамках которого оказывает помощь, отправляет гуманитарные грузы и специалистов на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры.
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общество, курская область, донецкая народная республика, жкх, ситуация в днр и лнр
12:34 14.06.2022 (обновлено: 12:42 14.06.2022)
Курские подрядчики восстановили детский сад в ДНР
Губернатор Старовойт: подрядчики отремонтировали детский сад в Первомайском районе ДНР