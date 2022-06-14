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Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/rossiya-1795295567.html
Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак
Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак - РИА Новости, 14.06.2022
Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак
Помощь военным России и ДНР в спецоперации на Украине и поддержка их семей позволит приблизить победу России, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:59
2022-06-14T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
единая россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей турчак
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощь военным России и ДНР в спецоперации на Украине и поддержка их семей позволит приблизить победу России, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Наши войска совместно с народной милицией Луганской, Донецкой народных республик освобождают город за городом от засевших там укронацистов. И сражаемся мы, как вы понимаете, не с вооруженными силами Украины. Коллективный Запад в своем стремлении сохранить свою гегемонию, разрушить, "отменить" Россию реально готов воевать "до последнего украинца". Игнорируя даже тот факт, что все их действия бумерангом бьют по своим же гражданам. Поэтому всё, что сейчас может приблизить нашу победу – помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле – приобретает колоссальное значение", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.Так, ключевым направлением работы "Единой России" является оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220601/pomosch-1792237539.html
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украина
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в мире, россия, украина, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей турчак, ситуация в днр и лнр
18:59 14.06.2022
 
Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак

Турчак: помощь российским и донбасским военным и членам их семей поможет приблизить победу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощь военным России и ДНР в спецоперации на Украине и поддержка их семей позволит приблизить победу России, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Наши войска совместно с народной милицией Луганской, Донецкой народных республик освобождают город за городом от засевших там укронацистов. И сражаемся мы, как вы понимаете, не с вооруженными силами Украины. Коллективный Запад в своем стремлении сохранить свою гегемонию, разрушить, "отменить" Россию реально готов воевать "до последнего украинца". Игнорируя даже тот факт, что все их действия бумерангом бьют по своим же гражданам. Поэтому всё, что сейчас может приблизить нашу победу – помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле – приобретает колоссальное значение", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.
Так, ключевым направлением работы "Единой России" является оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей ТурчакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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