https://ria.ru/20220614/rossiya-1795295567.html

Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак

Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак - РИА Новости, 14.06.2022

Помощь военным позволит приблизить победу России, заявил Турчак

Помощь военным России и ДНР в спецоперации на Украине и поддержка их семей позволит приблизить победу России, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:59

2022-06-14T18:59

2022-06-14T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

единая россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей турчак

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощь военным России и ДНР в спецоперации на Украине и поддержка их семей позволит приблизить победу России, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Наши войска совместно с народной милицией Луганской, Донецкой народных республик освобождают город за городом от засевших там укронацистов. И сражаемся мы, как вы понимаете, не с вооруженными силами Украины. Коллективный Запад в своем стремлении сохранить свою гегемонию, разрушить, "отменить" Россию реально готов воевать "до последнего украинца". Игнорируя даже тот факт, что все их действия бумерангом бьют по своим же гражданам. Поэтому всё, что сейчас может приблизить нашу победу – помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле – приобретает колоссальное значение", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.Так, ключевым направлением работы "Единой России" является оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220601/pomosch-1792237539.html

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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