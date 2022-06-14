https://ria.ru/20220614/rezidenty-1795222998.html

Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль

Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль - РИА Новости, 14.06.2022

Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:23

2022-06-14T15:23

2022-06-14T15:38

украина

роснефть

россия

белоруссия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.Он сообщил, что в рамках этой масштабной работы наложен арест на активы на общую сумму около 21 миллиарда гривен (712,4 миллиона долларов)."Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 миллиардов гривен (406 миллионов долларов)", - добавил Енин.Также, по его словам, по инициативе Нацполиции был инициирован процесс национализации сети АЗС по реализации горючего, а также предприятия ЧАО "ЛИНИК"."В частности, арестованы более 100 объектов предприятий ООО "Татнефть-АЗС-Украина" и акционерное общество "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (ЧАО "ЛИНИК") Украина", - уточнил чиновник.В мае служба безопасности Украины заявила о блокировании на Украине деятельности энергокомпании, которая входит в структуру "Роснефти". Арестованные активы на сумму 677 тысяч долларов, имущество было предложено национализировать.Частное акционерное общество "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (ЧАО "ЛИНИК") Украина интегрировалось в ОАО "НК "Роснефть" в 2013 году.

https://ria.ru/20220614/natsobschiny-1795107233.html

украина

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, роснефть, россия, белоруссия