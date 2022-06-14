https://ria.ru/20220614/rezidenty-1795222998.html
Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль
Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:23
2022-06-14T15:23
2022-06-14T15:38
украина
роснефть
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.Он сообщил, что в рамках этой масштабной работы наложен арест на активы на общую сумму около 21 миллиарда гривен (712,4 миллиона долларов)."Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 миллиардов гривен (406 миллионов долларов)", - добавил Енин.Также, по его словам, по инициативе Нацполиции был инициирован процесс национализации сети АЗС по реализации горючего, а также предприятия ЧАО "ЛИНИК"."В частности, арестованы более 100 объектов предприятий ООО "Татнефть-АЗС-Украина" и акционерное общество "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (ЧАО "ЛИНИК") Украина", - уточнил чиновник.В мае служба безопасности Украины заявила о блокировании на Украине деятельности энергокомпании, которая входит в структуру "Роснефти". Арестованные активы на сумму 677 тысяч долларов, имущество было предложено национализировать.Частное акционерное общество "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (ЧАО "ЛИНИК") Украина интегрировалось в ОАО "НК "Роснефть" в 2013 году.
https://ria.ru/20220614/natsobschiny-1795107233.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_17bc1af66ffde6b2089f9af8537ee47c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, роснефть, россия, белоруссия
15:23 14.06.2022 (обновлено: 15:38 14.06.2022)
Власти Украины взяли тысячи резидентов России и Белоруссии под финконтроль
Замглавы МВД Украины Енин: семь тысяч резидентов России и Белоруссии взяли под финконтроль
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.
"За последние два месяца под финансовый контроль поставлено более 7 тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией или Белоруссией, чем предотвращен вывод средств на сумму до 200 миллиардов гривен (около 6,8 миллиарда долларов) в указанные страны", - сказал Енин во вторник в эфире всеукраинского телемарафона.
Он сообщил, что в рамках этой масштабной работы наложен арест на активы на общую сумму около 21 миллиарда гривен (712,4 миллиона долларов).
"Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 миллиардов гривен (406 миллионов долларов)", - добавил Енин.
Также, по его словам, по инициативе Нацполиции был инициирован процесс национализации сети АЗС по реализации горючего, а также предприятия ЧАО "ЛИНИК".
"В частности, арестованы более 100 объектов предприятий ООО "Татнефть-АЗС-Украина" и акционерное общество "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (ЧАО "ЛИНИК") Украина", - уточнил чиновник.
В мае служба безопасности Украины
заявила о блокировании на Украине деятельности энергокомпании, которая входит в структуру "Роснефти
". Арестованные активы на сумму 677 тысяч долларов, имущество было предложено национализировать.
Частное акционерное общество "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (ЧАО "ЛИНИК") Украина интегрировалось в ОАО "НК "Роснефть" в 2013 году.