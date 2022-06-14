https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html

Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа

Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа - РИА Новости, 14.06.2022

Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа

Шестилетняя девочка, находясь дома без присмотра, выпала из окна 11-го этажа в подмосковном Подольске, ребенок умер на месте, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T22:28

2022-06-14T22:28

2022-06-14T22:31

происшествия

жилье

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка, находясь дома без присмотра, выпала из окна 11-го этажа в подмосковном Подольске, ребенок умер на месте, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По словам Врадий, 14 июня в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела 6-летней девочки."По данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 109 УК РФ)(Причинение смерти по неосторожности - ред.)", - сказала она.По предварительным данным, девочка была дома без присмотра взрослых, в результате выпала из окна квартиры c 11-го этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

https://ria.ru/20220523/direktor-1790092768.html

россия

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)