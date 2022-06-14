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Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа - РИА Новости, 14.06.2022
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Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа
Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа - РИА Новости, 14.06.2022
Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа
Шестилетняя девочка, находясь дома без присмотра, выпала из окна 11-го этажа в подмосковном Подольске, ребенок умер на месте, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:28
2022-06-14T22:31
происшествия
жилье
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка, находясь дома без присмотра, выпала из окна 11-го этажа в подмосковном Подольске, ребенок умер на месте, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По словам Врадий, 14 июня в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела 6-летней девочки."По данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 109 УК РФ)(Причинение смерти по неосторожности - ред.)", - сказала она.По предварительным данным, девочка была дома без присмотра взрослых, в результате выпала из окна квартиры c 11-го этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
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россия
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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
22:28 14.06.2022 (обновлено: 22:31 14.06.2022)
 
Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа

СК: оставленная без присмотра шестилетняя девочка выпала из окна квартиры c 11-го этажа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой
Автомобили скорой - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка, находясь дома без присмотра, выпала из окна 11-го этажа в подмосковном Подольске, ребенок умер на месте, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По словам Врадий, 14 июня в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела 6-летней девочки.
"По данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 109 УК РФ)(Причинение смерти по неосторожности - ред.)", - сказала она.
По предварительным данным, девочка была дома без присмотра взрослых, в результате выпала из окна квартиры c 11-го этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
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ПроисшествияЖильеРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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