https://ria.ru/20220614/proverka-1795269378.html

Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида

Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида - РИА Новости, 14.06.2022

Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида

Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:47

2022-06-14T17:47

2022-06-14T17:47

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220601/ubiystvo-1792276019.html

нижегородская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, нижегородская область