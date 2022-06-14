https://ria.ru/20220614/proverka-1795269378.html
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида - РИА Новости, 14.06.2022
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида
Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:47
2022-06-14T17:47
2022-06-14T17:47
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220601/ubiystvo-1792276019.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, нижегородская область
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида
Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту избиения подростками инвалида