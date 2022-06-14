Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/proverka-1795269378.html
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида - РИА Новости, 14.06.2022
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида
Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:47
2022-06-14T17:47
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765478738_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ade2f297d8399db8eda01fbd89c24e02.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220601/ubiystvo-1792276019.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765478738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b731e4240b60631ed0f575d422d3f007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, нижегородская область
17:47 14.06.2022
 
Прокуратура начала проверку из-за избиения подростками инвалида

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту избиения подростками инвалида

CC0 / Ekaterina Bolovtsova / Документы
Документы - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC0 / Ekaterina Bolovtsova /
Документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о жестоком избиении инвалида подростками, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы.
"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:04
Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала