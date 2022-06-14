https://ria.ru/20220614/proekty-1795226049.html

В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет"

В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет" - РИА Новости, 14.06.2022

В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет"

В Тверской области в 2022 году реализуют 40 проектов по программе программы поддержки школьных инициатив "Школьный бюджет", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:34

2022-06-14T15:34

2022-06-14T15:34

тверская область

игорь руденя

школы

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ТВЕРЬ. 14 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году реализуют 40 проектов по программе программы поддержки школьных инициатив "Школьный бюджет", сообщает пресс-служба регионального правительства.Благодаря проектам могут быть воплощены идеи учащихся по обустройству своей школы и пришкольной территории. Программа стартовала в регионе в 2021 году.По словам губернатора региона Игоря Рудени, целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.В этом году общий объем поддержки школьных инициатив из областного бюджета составил 9,2 миллиона рублей. Предложенные к реализации школьниками проекты выбраны на конкурсной основе. Среди критериев – актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность и уникальность, соответствие стратегическим направлениям развития образования в Тверской области и другие.Пилотным участником программы в 2021 году стал Вышневолоцкий городской округ. С 2022 года участниками программы "Школьный бюджет" являются все городские и муниципальные округа Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220610/kolledzhi-1794561228.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, школы