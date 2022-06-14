Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет" - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220614/proekty-1795226049.html
В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет"
В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет" - РИА Новости, 14.06.2022
В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет"
В Тверской области в 2022 году реализуют 40 проектов по программе программы поддержки школьных инициатив "Школьный бюджет", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:34
2022-06-14T15:34
тверская область
игорь руденя
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ТВЕРЬ. 14 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году реализуют 40 проектов по программе программы поддержки школьных инициатив "Школьный бюджет", сообщает пресс-служба регионального правительства.Благодаря проектам могут быть воплощены идеи учащихся по обустройству своей школы и пришкольной территории. Программа стартовала в регионе в 2021 году.По словам губернатора региона Игоря Рудени, целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.В этом году общий объем поддержки школьных инициатив из областного бюджета составил 9,2 миллиона рублей. Предложенные к реализации школьниками проекты выбраны на конкурсной основе. Среди критериев – актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность и уникальность, соответствие стратегическим направлениям развития образования в Тверской области и другие.Пилотным участником программы в 2021 году стал Вышневолоцкий городской округ. С 2022 года участниками программы "Школьный бюджет" являются все городские и муниципальные округа Тверской области, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220610/kolledzhi-1794561228.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, школы
15:34 14.06.2022
 

В Тверской области реализуют 40 проектов по программе "Школьный бюджет"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 14 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году реализуют 40 проектов по программе программы поддержки школьных инициатив "Школьный бюджет", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря проектам могут быть воплощены идеи учащихся по обустройству своей школы и пришкольной территории. Программа стартовала в регионе в 2021 году.
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:40Тверская область
Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий
По словам губернатора региона Игоря Рудени, целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.
В этом году общий объем поддержки школьных инициатив из областного бюджета составил 9,2 миллиона рублей. Предложенные к реализации школьниками проекты выбраны на конкурсной основе. Среди критериев – актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность и уникальность, соответствие стратегическим направлениям развития образования в Тверской области и другие.
Пилотным участником программы в 2021 году стал Вышневолоцкий городской округ. С 2022 года участниками программы "Школьный бюджет" являются все городские и муниципальные округа Тверской области, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала