https://ria.ru/20220614/pozhar-1795211392.html

В Одинцово загорелся пункт приема металлолома

В Одинцово загорелся пункт приема металлолома - РИА Новости, 14.06.2022

В Одинцово загорелся пункт приема металлолома

Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:44

2022-06-14T14:44

2022-06-14T14:58

одинцово

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 14.02 поступила информация о возгорании, предварительно, пункта приема металлолома напротив дома 33А на Транспортном проезде в Одинцово", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14.20 пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20220614/chp-1795146616.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одинцово, происшествия, россия, московская область (подмосковье)