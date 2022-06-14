https://ria.ru/20220614/pozhar-1795211392.html
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома - РИА Новости, 14.06.2022
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома
Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:44
2022-06-14T14:44
2022-06-14T14:58
одинцово
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 14.02 поступила информация о возгорании, предварительно, пункта приема металлолома напротив дома 33А на Транспортном проезде в Одинцово", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14.20 пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20220614/chp-1795146616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одинцово, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
14:44 14.06.2022 (обновлено: 14:58 14.06.2022)
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома на площади около 150 квадратных метров