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В Одинцово загорелся пункт приема металлолома - РИА Новости, 14.06.2022
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В Одинцово загорелся пункт приема металлолома
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома - РИА Новости, 14.06.2022
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома
Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:44
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одинцово
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 14.02 поступила информация о возгорании, предварительно, пункта приема металлолома напротив дома 33А на Транспортном проезде в Одинцово", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14.20 пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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одинцово
россия
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одинцово, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
14:44 14.06.2022 (обновлено: 14:58 14.06.2022)
 
В Одинцово загорелся пункт приема металлолома

В Одинцово загорелся пункт приема металлолома на площади около 150 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пункт приема металлолома загорелся в подмосковном Одинцово, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 14.02 поступила информация о возгорании, предварительно, пункта приема металлолома напротив дома 33А на Транспортном проезде в Одинцово", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 14.20 пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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