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В Польше разработали закон "О защите населения" на фоне украинских событий - РИА Новости, 14.06.2022
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В Польше разработали закон "О защите населения" на фоне украинских событий
В Польше разработали закон "О защите населения" на фоне украинских событий - РИА Новости, 14.06.2022
В Польше разработали закон "О защите населения" на фоне украинских событий
Новый закон "О защите населения" разработали в Польше, сообщил журналистам во вторник глава правящей парии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:39
2022-06-14T15:45
мариуш каминьский
польша
украина
здоровье - общество
в мире
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ВАРШАВА, 14 июня – РИА Новости. Новый закон "О защите населения" разработали в Польше, сообщил журналистам во вторник глава правящей парии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны Ярослав Качиньский.По его словам, Комитет по национальной безопасности и делам обороны вносит на рассмотрение кабинета министров "закон "О защите населения", который вводит в действие решения, позволяющие эффективно обеспечивать безопасность населения в разных ситуациях, которые происходят и могут произойти".Качиньский пояснил, что к разработке нового закона его авторов подтолкнули последние события на Украине и на польско-белорусской границе. "При подготовке этого закона мы принимали во внимание опасности характерные для текущего времени. Речь о том, что происходит у польских границ, на Украине, и что происходило ранее на границе с Белоруссией", - сказал он."Мы должны иметь возможность действовать быстро и эффективно, чтобы препятствия, вытекающие из позиции отдельных людей, немедленно преодолевались и не были препятствием для эффективных действий", - пояснил Качиньский.В свою очередь министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что новый закон концентрируется на вопросах кризисного управления в экстренных случаях "базируясь на нашем опыте управления государством - COVID, беженцы, угрозы, связанные с природными явлениями: наводнения, ураганы, пожары". "Мы создаем новые процедуры и инструменты, чтобы быстро и эффективно действовать, помогая жертвам разного рода ситуаций. Бывают ситуации, когда нужно немедленно использовать весь потенциал страны", - сказал министр.
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html
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мариуш каминьский, польша, украина, здоровье - общество, в мире
15:39 14.06.2022 (обновлено: 15:45 14.06.2022)
 
В Польше разработали закон "О защите населения" на фоне украинских событий

Вице-премьер Качиньский: в Польше разработали закон "О защите населения" из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 14 июня – РИА Новости. Новый закон "О защите населения" разработали в Польше, сообщил журналистам во вторник глава правящей парии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны Ярослав Качиньский.
По его словам, Комитет по национальной безопасности и делам обороны вносит на рассмотрение кабинета министров "закон "О защите населения", который вводит в действие решения, позволяющие эффективно обеспечивать безопасность населения в разных ситуациях, которые происходят и могут произойти".
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Качиньский пояснил, что к разработке нового закона его авторов подтолкнули последние события на Украине и на польско-белорусской границе. "При подготовке этого закона мы принимали во внимание опасности характерные для текущего времени. Речь о том, что происходит у польских границ, на Украине, и что происходило ранее на границе с Белоруссией", - сказал он.
"Мы должны иметь возможность действовать быстро и эффективно, чтобы препятствия, вытекающие из позиции отдельных людей, немедленно преодолевались и не были препятствием для эффективных действий", - пояснил Качиньский.
В свою очередь министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что новый закон концентрируется на вопросах кризисного управления в экстренных случаях "базируясь на нашем опыте управления государством - COVID, беженцы, угрозы, связанные с природными явлениями: наводнения, ураганы, пожары". "Мы создаем новые процедуры и инструменты, чтобы быстро и эффективно действовать, помогая жертвам разного рода ситуаций. Бывают ситуации, когда нужно немедленно использовать весь потенциал страны", - сказал министр.
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