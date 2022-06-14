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Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 14.06.2022
Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра
Москвичей просят быть внимательнее за рулем из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:05
2022-06-14T14:05
2022-06-14T14:26
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательнее за рулем из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду."По прогнозам синоптиков, сегодня в период с 15 часов и до конца дня в Москве местами ожидается дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев.Как добавили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, москвичам стоит быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями.Предупреждение о грозе распространил также столичный главк МЧС.
https://ria.ru/20220614/pogoda-1795113738.html
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общество, москва, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:05 14.06.2022 (обновлено: 14:26 14.06.2022)
Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра
Власти призвали москвичей быть внимательнее за рулем из-за грозы и сильного ветра