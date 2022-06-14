https://ria.ru/20220614/pogoda-1795200454.html

Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра

Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 14.06.2022

Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за грозы и сильного ветра

Москвичей просят быть внимательнее за рулем из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:05

2022-06-14T14:05

2022-06-14T14:26

общество

москва

авто

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательнее за рулем из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду."По прогнозам синоптиков, сегодня в период с 15 часов и до конца дня в Москве местами ожидается дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев.Как добавили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, москвичам стоит быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями.Предупреждение о грозе распространил также столичный главк МЧС.

https://ria.ru/20220614/pogoda-1795113738.html

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общество, москва, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)