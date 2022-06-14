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В Пентагоне заявили, что США не ставят задачу по смене власти в России
В Пентагоне заявили, что США не ставят задачу по смене власти в России - РИА Новости, 14.06.2022
В Пентагоне заявили, что США не ставят задачу по смене власти в России
США не ставят целью смену политической власти в России, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:08
2022-06-14T20:08
2022-06-14T20:08
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США не ставят целью смену политической власти в России, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."Наша цель - это не смена режима в России. Цель прежде всего в том, чтобы убедиться в способности Украины себя защищать", - сообщил Каль на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.В то же время чиновник отметил, что перед США стоит задача нанести ущерб России за ведение военной операции на Украине."Санкции, которые мы ввели против России, по консервативным оценкам, приведут к сокращению российской экономики на 10% в этом году. Это отбросит Россию на 15 лет экономического роста, и влияние санкций только начинает сказываться", - заявил Каль, подчеркнув, что подобные меры стали возможны благодаря доминированию США в глобальной финансовой системе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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цены на нефть, владимир путин, россия, сша, украина
В Пентагоне заявили, что США не ставят задачу по смене власти в России
Заместитель министра обороны США Каль: целью Вашингтон не является смена режима в России
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США не ставят целью смену политической власти в России, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Наша цель - это не смена режима в России. Цель прежде всего в том, чтобы убедиться в способности Украины себя защищать", - сообщил Каль на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.
В то же время чиновник отметил, что перед США стоит задача нанести ущерб России за ведение военной операции на Украине.
"Санкции, которые мы ввели против России, по консервативным оценкам, приведут к сокращению российской экономики на 10% в этом году. Это отбросит Россию на 15 лет экономического роста, и влияние санкций только начинает сказываться", - заявил Каль, подчеркнув, что подобные меры стали возможны благодаря доминированию США в глобальной финансовой системе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.