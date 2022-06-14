https://ria.ru/20220614/pavlov-1795309744.html

В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова

В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова - РИА Новости, 14.06.2022

В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова

Памятную табличку с именем командира батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Арсена Павлова с позывным "Моторола", который погиб в 2016 году, установят... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:04

2022-06-14T20:04

2022-06-14T20:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Памятную табличку с именем командира батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Арсена Павлова с позывным "Моторола", который погиб в 2016 году, установят на здании Ухтинской школы №13, сообщили в пресс-службе правительства Коми.Решение об установке таблички единогласно приняли депутаты совета Ухты.В 2020 году в Донецке был установлен бюст Арсена Павлова на аллее героев. Командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного спецслужбами, контролируемыми Киевом. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220609/graffiti-1794188041.html

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