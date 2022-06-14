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В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/pavlov-1795309744.html
В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова
В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова - РИА Новости, 14.06.2022
В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова
Памятную табличку с именем командира батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Арсена Павлова с позывным "Моторола", который погиб в 2016 году, установят... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:04
2022-06-14T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
ухта
донецк (днр)
справки
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Памятную табличку с именем командира батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Арсена Павлова с позывным "Моторола", который погиб в 2016 году, установят на здании Ухтинской школы №13, сообщили в пресс-службе правительства Коми.Решение об установке таблички единогласно приняли депутаты совета Ухты.В 2020 году в Донецке был установлен бюст Арсена Павлова на аллее героев. Командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного спецслужбами, контролируемыми Киевом. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно.
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донецкая народная республика
ухта
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, ухта, донецк (днр), справки, ситуация в днр и лнр
20:04 14.06.2022
 
В Коми увековечат память героя ДНР Арсена Павлова

В Коми установят табличку в память о герое ДНР Арсене Павлове, известному как "Моторола"

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБоец ДНР с позывным "Моторола" Арсений Павлов
Боец ДНР с позывным Моторола Арсений Павлов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Памятную табличку с именем командира батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Арсена Павлова с позывным "Моторола", который погиб в 2016 году, установят на здании Ухтинской школы №13, сообщили в пресс-службе правительства Коми.
"На фасаде школы №13 установят мемориальную доску, посвященную Арсену Сергеевичу Павлову, известному как "Моторола". Именно в этой школе учился будущий герой ДНР, кавалер Ордена Мужества", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства.
Решение об установке таблички единогласно приняли депутаты совета Ухты.
В 2020 году в Донецке был установлен бюст Арсена Павлова на аллее героев. Командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного спецслужбами, контролируемыми Киевом. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно.
Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:50Специальная военная операция на Украине
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
 
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