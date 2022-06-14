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Минприроды не согласовало ликвидацию памятника природы в Приморье - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
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Минприроды не согласовало ликвидацию памятника природы в Приморье
Минприроды не согласовало ликвидацию памятника природы в Приморье - РИА Новости, 14.06.2022
Минприроды не согласовало ликвидацию памятника природы в Приморье
Минприроды России не согласовало проект постановления об упразднении памятника природного значения "Лиман реки Раздольная" в Приморье, который решили... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:57
2022-06-14T11:08
россия
приморский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
всемирный фонд дикой природы
международный союз охраны природы
москва
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Минприроды России не согласовало проект постановления об упразднении памятника природного значения "Лиман реки Раздольная" в Приморье, который решили ликвидировать из-за планируемого размещения туристического сектора, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.В декабре 2021 года Амурский филиал WWF сообщил, что Фонд просит оставить в прежних границах памятник природы краевого значения "Лиман реки Раздольная", который планируется ликвидировать для туристического освоения территории. В Фонде отмечали, что туристическую инфраструктуру можно развивать около охраняемых территорий, а не внутри. При этом по закону ликвидация памятника природы возможна лишь при подтверждении утраты территорией особого природоохранного, научного значения и невозможности его восстановления. WWF России считает, что состояние ООПТ является удовлетворительным, что отмечается в обосновывающих материалах. В феврале профильная комиссия проголосовала за ликвидацию памятника природы, основанием стало планирование размещения туристического сектора."Согласно требованиям ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и закона Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", проект постановления об упразднении памятника природы направлен на согласование в Минприроды России. Согласно полученной информации, Минприроды России не считает возможным согласовать проект постановления по упразднению памятника природы краевого значения "Лиман реки Раздольная" в связи с тем, что норма упразднения ООПТ федеральным законодательством не предусмотрена", — сообщил собеседник.По его словам, в настоящее время Минприроды России проводит работу по внесению изменений в законодательство РФ, направленных на регулирование вопросов реорганизации, изменения или уточнения границ ООПТ.Памятник природы "Лиман реки Раздольная" создан в 1974 году как место воспроизводства ценных видов рыб и беспозвоночных. Территория включена в Список водно-болотных угодий по трем критериям международной Рамсарской конвенции. Лиман реки Раздольная является местом концентрации мигрирующих птиц на пролете. Здесь фиксируются до 200 видов птиц, из них 55 видов гнездятся на этой территории. При этом 29 видов птиц внесены в Красную книгу РФ, 44 вида — в Красную книгу Приморского края и 23 вида — в список Международного союза охраны природы. В лимане обитают краснокнижные рыбы: сахалинский осетр, американский веслонос, японский морской судак и подкаменщик Черского.
https://ria.ru/20220606/minprirody-1793492303.html
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россия, приморский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всемирный фонд дикой природы, международный союз охраны природы, москва, новости - туризм
06:57 14.06.2022 (обновлено: 11:08 14.06.2022)
 
Минприроды не согласовало ликвидацию памятника природы в Приморье

Минприроды России не согласовало ликвидацию памятника природы в Приморском крае

© Fotolia / voldemar992Приморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Fotolia / voldemar992
Приморский край. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Минприроды России не согласовало проект постановления об упразднении памятника природного значения "Лиман реки Раздольная" в Приморье, который решили ликвидировать из-за планируемого размещения туристического сектора, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В декабре 2021 года Амурский филиал WWF сообщил, что Фонд просит оставить в прежних границах памятник природы краевого значения "Лиман реки Раздольная", который планируется ликвидировать для туристического освоения территории. В Фонде отмечали, что туристическую инфраструктуру можно развивать около охраняемых территорий, а не внутри. При этом по закону ликвидация памятника природы возможна лишь при подтверждении утраты территорией особого природоохранного, научного значения и невозможности его восстановления. WWF России считает, что состояние ООПТ является удовлетворительным, что отмечается в обосновывающих материалах. В феврале профильная комиссия проголосовала за ликвидацию памятника природы, основанием стало планирование размещения туристического сектора.
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6 июня, 15:11
Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр
"Согласно требованиям ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и закона Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", проект постановления об упразднении памятника природы направлен на согласование в Минприроды России. Согласно полученной информации, Минприроды России не считает возможным согласовать проект постановления по упразднению памятника природы краевого значения "Лиман реки Раздольная" в связи с тем, что норма упразднения ООПТ федеральным законодательством не предусмотрена", — сообщил собеседник.
По его словам, в настоящее время Минприроды России проводит работу по внесению изменений в законодательство РФ, направленных на регулирование вопросов реорганизации, изменения или уточнения границ ООПТ.
Памятник природы "Лиман реки Раздольная" создан в 1974 году как место воспроизводства ценных видов рыб и беспозвоночных. Территория включена в Список водно-болотных угодий по трем критериям международной Рамсарской конвенции. Лиман реки Раздольная является местом концентрации мигрирующих птиц на пролете. Здесь фиксируются до 200 видов птиц, из них 55 видов гнездятся на этой территории. При этом 29 видов птиц внесены в Красную книгу РФ, 44 вида — в Красную книгу Приморского края и 23 вида — в список Международного союза охраны природы. В лимане обитают краснокнижные рыбы: сахалинский осетр, американский веслонос, японский морской судак и подкаменщик Черского.
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