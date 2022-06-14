19:59 14.06.2022 (обновлено: 21:50 14.06.2022)
Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи
Глава Чечни Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи в ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на транспортере МТ-ЛБ в поселке Камышеваха
Бойцы Народной милиции ЛНР на транспортере МТ-ЛБ в поселке Камышеваха
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — написал он Telegram-канале.
По его словам, жители поселка "могут вдохнуть полной грудью", поскольку отныне они "свободны от украинской оккупации".
Камышеваха была важным укрепленным районом украинских войск. Она расположена к северу от города Попасная.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.