https://ria.ru/20220614/osvobozhdenie-1795308292.html

Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи

Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи - РИА Новости, 14.06.2022

Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи

В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:59

2022-06-14T19:59

2022-06-14T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — написал он Telegram-канале.По его словам, жители поселка "могут вдохнуть полной грудью", поскольку отныне они "свободны от украинской оккупации".Камышеваха была важным укрепленным районом украинских войск. Она расположена к северу от города Попасная. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

https://ria.ru/20220614/spetsoperatsiya-1795144607.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, лнр, рамзан кадыров, россия