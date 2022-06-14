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Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/osvobozhdenie-1795308292.html
Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи
Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи - РИА Новости, 14.06.2022
Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи
В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:59
2022-06-14T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
днр
лнр
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — написал он Telegram-канале.По его словам, жители поселка "могут вдохнуть полной грудью", поскольку отныне они "свободны от украинской оккупации".Камышеваха была важным укрепленным районом украинских войск. Она расположена к северу от города Попасная. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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в мире, днр, лнр, рамзан кадыров, россия
19:59 14.06.2022 (обновлено: 21:50 14.06.2022)
 
Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи

Глава Чечни Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на транспортере МТ-ЛБ в поселке Камышеваха
Бойцы Народной милиции ЛНР на транспортере МТ-ЛБ в поселке Камышеваха - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ЛНР на транспортере МТ-ЛБ в поселке Камышеваха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершился последний этап по освобождению поселка Камышеваха от формирований украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — написал он Telegram-канале.
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08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
По его словам, жители поселка "могут вдохнуть полной грудью", поскольку отныне они "свободны от украинской оккупации".
Камышеваха была важным укрепленным районом украинских войск. Она расположена к северу от города Попасная.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРЛНРРамзан КадыровРоссия
 
 
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