https://ria.ru/20220614/osvobozhdenie-1795106097.html

В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию

В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию - РИА Новости, 14.06.2022

В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию

Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T04:37

2022-06-14T04:37

2022-06-14T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

херсонская область

владимир рогов

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, это жизненно необходимо, в том числе исходя из целей безопасности."Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется", — заключил Рогов.Ранее сообщалось об освобождении более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем киевских властей остается административный центр — город Запорожье.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html

https://ria.ru/20220613/zaschita-1795059568.html

запорожская область

запорожье

херсонская область

симферополь

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