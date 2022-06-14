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В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/osvobozhdenie-1795106097.html
В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию
В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию - РИА Новости, 14.06.2022
В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию
Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T04:37
2022-06-14T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
херсонская область
владимир рогов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, это жизненно необходимо, в том числе исходя из целей безопасности."Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется", — заключил Рогов.Ранее сообщалось об освобождении более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем киевских властей остается административный центр — город Запорожье.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html
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в мире, запорожская область, запорожье, херсонская область , владимир рогов, симферополь
04:37 14.06.2022 (обновлено: 09:08 14.06.2022)
 
В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию

Представитель администрации Рогов: вся территория Запорожской области будет освобождена

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий вооруженных сил на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий вооруженных сил на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, это жизненно необходимо, в том числе исходя из целей безопасности.
"Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется", — заключил Рогов.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеХерсонская областьВладимир РоговСимферополь
 
 
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