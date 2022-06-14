04:37 14.06.2022 (обновлено: 09:08 14.06.2022)
В Запорожской области заявили о планах освободить всю ее территорию
Представитель администрации Рогов: вся территория Запорожской области будет освобождена
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий вооруженных сил на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, это жизненно необходимо, в том числе исходя из целей безопасности.
"Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется", — заключил Рогов.
Ранее сообщалось об освобождении более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем киевских властей остается административный центр — город Запорожье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.