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Премьер Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795329575.html
Премьер Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия
Премьер Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия - РИА Новости, 14.06.2022
Премьер Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T23:23
2022-06-14T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
киев
украина
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ГААГА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия.При этом польский премьер настаивает на том, что оружие на Украину надо поставлять срочно. "Важно сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украине здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев", - сказал он.Замминистра обороны Украины Анна Маляр во вторник заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начальный запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html
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в мире, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр
23:23 14.06.2022
 
Премьер Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия

Премьер Польши Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия

© РИА НовостиМинобороны РФ показало трофейное оружие, брошенное отступающими военнослужащими ВСУ
Минобороны РФ показало трофейное оружие, брошенное отступающими военнослужащими ВСУ
© РИА Новости
Минобороны РФ показало трофейное оружие, брошенное отступающими военнослужащими ВСУ. Архивное фото
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ГААГА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия.
"Мы не делаем достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в его защите свободы и суверенитета. Поэтому я призываю вас, чтобы вы сделали значительно больше в поставках оружия, артиллерийского оружия Украине", - заявил Моравецкий после встречи представителей стран НАТО - членов Евросоюза во вторник в Гааге.
При этом польский премьер настаивает на том, что оружие на Украину надо поставлять срочно. "Важно сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украине здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев", - сказал он.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр во вторник заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начальный запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.
Здание Министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 17:52
У Польши иссякли запасы оружия из-за помощи Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:38
В Европарламенте призвали передать Украине ядерное оружие
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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