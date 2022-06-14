Премьер Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия
Премьер Польши Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия
© РИА НовостиМинобороны РФ показало трофейное оружие, брошенное отступающими военнослужащими ВСУ
© РИА Новости
Минобороны РФ показало трофейное оружие, брошенное отступающими военнослужащими ВСУ. Архивное фото
ГААГА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия.
"Мы не делаем достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в его защите свободы и суверенитета. Поэтому я призываю вас, чтобы вы сделали значительно больше в поставках оружия, артиллерийского оружия Украине", - заявил Моравецкий после встречи представителей стран НАТО - членов Евросоюза во вторник в Гааге.
При этом польский премьер настаивает на том, что оружие на Украину надо поставлять срочно. "Важно сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украине здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев", - сказал он.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр во вторник заявила, что Киев получил от Запада только 10% от необходимого ему оружия. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начальный запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90%. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.