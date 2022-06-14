https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795211008.html

Германия обсуждает с Польшей вопрос поставки оружия Украине в рамках обмена

Германия обсуждает с Польшей вопрос поставки оружия Украине в рамках обмена - РИА Новости, 14.06.2022

Германия обсуждает с Польшей вопрос поставки оружия Украине в рамках обмена

В ФРГ ведут переговоры с Польшей о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена, есть договоренности с Чехией и Грецией, заявила журналистам министр обороны РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:43

2022-06-14T14:43

2022-06-14T14:49

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. В ФРГ ведут переговоры с Польшей о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена, есть договоренности с Чехией и Грецией, заявила журналистам министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.По словам Ламбрехт, украинской стороне "очень много передано" из резервов бундесвера ФРГ, в том числе БПЛА, противотанковые ракеты и другое вооружение."Если у нас не было возможности (предоставить вооружение из армейских резервов - ред.), мы шли по пути через (военную) промышленность, например, в случае с "Гепардами", связанным с этим обучением..., и по пути кругового обмена", - пояснила министр.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник подтвердил в интервью украинскому изданию "НВ", что Германия передаст семь самоходных гаубиц и 30 самоходных зенитных систем "Гепард". Он подчеркнул, что поставки только этих двух позиций из всех объявленных ранее немецким правительством реально осуществляются.Мельник также заявил, что слова канцлера Германии о выделении Киеву военной помощи на два миллиарда евро – это "только заявление". По его данным, практически все, что Украина до сих пор получала от Германии, были "поставки со складов бундесвера", поэтому немецкие власти "ничего не потратили" из этих двух миллиардов евро. Украинский посол заявил, что правительство Германии уже шесть недель под надуманными предлогами блокирует поставки Киеву 100 БМП "Мардер".

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей мельников, германия, украина, киев, польша