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Подоляк заявил, что Киеву необходимы новые поставки западного оружия - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795187147.html
Подоляк заявил, что Киеву необходимы новые поставки западного оружия
Подоляк заявил, что Киеву необходимы новые поставки западного оружия - РИА Новости, 14.06.2022
Подоляк заявил, что Киеву необходимы новые поставки западного оружия
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет получить от Запада одну тысячу гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:27
2022-06-14T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
карин жан-пьер
украина
киев
нато
ллойд остин
сша
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет получить от Запада одну тысячу гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, две тысячи бронемашин и одну тысячу беспилотников.Как отметил Подоляк в интервью американской газете New York Times, именно такое количество военной техники необходимо Украине, чтобы "достичь равенства" с российской армией.По данным газеты, эти цифры в несколько раз превышают объемы поставок оружия, которые "публично обсуждаются" на Западе.Газета подчеркивает, что Подоляк впервые привел конкретное количество оружия, необходимого Украине, накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на текущей неделе, намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева.Согласно обнародованному ранее заявлению НАТО, 15 июня в штаб-квартире альянса пройдет новое заседание контактной группы по Украине, организованное США. Параллельно с этим министры обороны стран НАТО с участием стран-партнеров (Украины, Грузии, Финляндии и Швеции) 15-16 июня проведут встречу в Брюсселе.
https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795180286.html
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в мире, карин жан-пьер, украина, киев, нато, ллойд остин, сша, ситуация в днр и лнр
13:27 14.06.2022 (обновлено: 13:37 14.06.2022)
 
Подоляк заявил, что Киеву необходимы новые поставки западного оружия

Советник офиса Зеленского Подоляк: Киеву необходимы тысяча гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков

© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет получить от Запада одну тысячу гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, две тысячи бронемашин и одну тысячу беспилотников.
Как отметил Подоляк в интервью американской газете New York Times, именно такое количество военной техники необходимо Украине, чтобы "достичь равенства" с российской армией.
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По данным газеты, эти цифры в несколько раз превышают объемы поставок оружия, которые "публично обсуждаются" на Западе.
Газета подчеркивает, что Подоляк впервые привел конкретное количество оружия, необходимого Украине, накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на текущей неделе, намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева.
Согласно обнародованному ранее заявлению НАТО, 15 июня в штаб-квартире альянса пройдет новое заседание контактной группы по Украине, организованное США. Параллельно с этим министры обороны стран НАТО с участием стран-партнеров (Украины, Грузии, Финляндии и Швеции) 15-16 июня проведут встречу в Брюсселе.
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