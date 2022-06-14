https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795180286.html

В Раде пожаловались на задержки поставок западного оружия

В Раде пожаловались на задержки поставок западного оружия - РИА Новости, 14.06.2022

В Раде пожаловались на задержки поставок западного оружия

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский от правящей партии "Слуга народа" во вторник пожаловался на слишком медленные поставки вооружений Западом. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:07

2022-06-14T13:07

2022-06-14T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

верховная рада украины

партия "слуга народа"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский от правящей партии "Слуга народа" во вторник пожаловался на слишком медленные поставки вооружений Западом."Если оценивать динамику (поставок Западом вооружений) с точки зрения тех ожиданий, которые у нас есть, и с точки зрения тех потребностей, которые у нас возникают, то, к сожалению, динамика не удовлетворяет наши ожидания, наши потребности и потребности наших вооруженных сил", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Он выразил надежду на то, что после встречи представителей НАТО на военной базе "Рамштайн" в среду Киев будет получать значительно быстрее и артиллерийские системы, в первую очередь реактивные системы залпового огня, и бронетехнику - боевые машины пехоты, танки и бронетранспортеры.По его словам, озвученный на днях советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком список вооружений, включающий в себя в том числе 1 тысячу гаубиц, 300 РСЗО, 100 танков и прочие позиции, является необходимым для украинской армии минимумом, а реальные потребности еще больше.При этом Вениславский призвал не воспринимать как подтверждение "заявки" Подоляка заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Украине дадут все вооружения, которые ей нужны. Украинский депутат подчеркнул, что "ставить знак равенства между тем, что нам надо, и тем, что нам в ближайшее время дадут, к огромному сожалению, еще рано".Зеленский не прекращает требовать от Запада новые вооружения даже после того, как США одобрили беспрецедентный пакет помощи на сумму 40 миллиардов долларов, из которых половина приходится на поставки оружия. Бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро заявлял, что запасы тяжелых вооружений, которое США и европейские союзники поставляют Украине, подходят к концу, а у европейцев их уже недостаточно.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763260.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794262381.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, верховная рада украины, партия "слуга народа", ситуация в днр и лнр