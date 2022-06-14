Рейтинг@Mail.ru
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/opek-1795317692.html
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК - РИА Новости, 14.06.2022
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:57
2022-06-14T20:57
экономика
цены на нефть
опек
brent
wti (нефть)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477593_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_b9daa005b1887610bc70529f9dbb9c66.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% - до 122,75 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 121,17 доллара.В течение дня стоимость марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта.Нефть во вторник вечером растет, рынки оценивают ежемесячный доклад ОПЕК. Добыча нефти ОПЕК в мае снизилась на 176 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля - до 28,51 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение на 96%.Кроме того, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20220605/sdelka-1793068886.html
https://ria.ru/20220602/opek-1792687381.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477593_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_47bc03f09a46e63b6d2a8fda999020d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, опек, brent, wti (нефть)
20:57 14.06.2022
 
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОфициальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% - до 122,75 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 121,17 доллара.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 03:15
Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+
В течение дня стоимость марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта.
Нефть во вторник вечером растет, рынки оценивают ежемесячный доклад ОПЕК. Добыча нефти ОПЕК в мае снизилась на 176 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля - до 28,51 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение на 96%.
Кроме того, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 16:57
Министр Экваториальной Гвинеи заявил, что Россию не исключат из ОПЕК+
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКBrentWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала