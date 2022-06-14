https://ria.ru/20220614/opek-1795317692.html
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК - РИА Новости, 14.06.2022
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:57
2022-06-14T20:57
2022-06-14T20:57
экономика
цены на нефть
опек
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wti (нефть)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% - до 122,75 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 121,17 доллара.В течение дня стоимость марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта.Нефть во вторник вечером растет, рынки оценивают ежемесячный доклад ОПЕК. Добыча нефти ОПЕК в мае снизилась на 176 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля - до 28,51 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение на 96%.Кроме того, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, опек, brent, wti (нефть)
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК