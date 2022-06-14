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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району города Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:01

2022-06-14T18:01

2022-06-14T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району города Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска во вторник в 17.35 дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра.

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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