Глава Кубани предложил освободить детей-инвалидов от налога на транспорт
Глава Кубани Кондратьев предложил освободить детей-инвалидов от уплаты налога на транспорт
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить от уплаты транспортного налога детей-инвалидов региона, сообщает администрация Кубани.
"Это требование более чем обосновано. Мы должны помогать людям, воспитывающим детей-инвалидов. Несколько лет назад край стал одним из немногих субъектов России, который освободил от уплаты налога родителей детей-инвалидов. Будет правомерным распространить действие льготы и на самих детей. Это позволит облегчить нагрузку на бюджет семей, направить средства на лечение, реабилитацию", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Речь об этом шла в ходе личного приема, который губернатор провел в режиме видеоконференции. С просьбой освободить от транспортного налога детей-инвалидов – собственников автомобилей обратилась жительница станицы Кущевская Наталия Вертий.
По данным министерства труда и социального развития края, в регионе проживает более 200 детей-инвалидов, имеющих в собственности автотранспортные средства.
"Для расширения мер их поддержки министерство готовит законопроект о внесении изменений в закон, предусматривающий освобождение от уплаты налога на автомобиль, находящийся в собственности ребенка-инвалида. Законопроект рассмотрят на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края", - уточнили в ведомстве.