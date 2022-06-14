https://ria.ru/20220614/nalog-1795296952.html

Глава Кубани предложил освободить детей-инвалидов от налога на транспорт

Глава Кубани предложил освободить детей-инвалидов от налога на транспорт - РИА Новости, 14.06.2022

Глава Кубани предложил освободить детей-инвалидов от налога на транспорт

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить от уплаты транспортного налога детей-инвалидов региона, сообщает администрация Кубани. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:02

2022-06-14T19:02

2022-06-14T19:02

краснодарский край

общество

россия

вениамин кондратьев

транспорт

налоги

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить от уплаты транспортного налога детей-инвалидов региона, сообщает администрация Кубани."Это требование более чем обосновано. Мы должны помогать людям, воспитывающим детей-инвалидов. Несколько лет назад край стал одним из немногих субъектов России, который освободил от уплаты налога родителей детей-инвалидов. Будет правомерным распространить действие льготы и на самих детей. Это позволит облегчить нагрузку на бюджет семей, направить средства на лечение, реабилитацию", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Речь об этом шла в ходе личного приема, который губернатор провел в режиме видеоконференции. С просьбой освободить от транспортного налога детей-инвалидов – собственников автомобилей обратилась жительница станицы Кущевская Наталия Вертий.По данным министерства труда и социального развития края, в регионе проживает более 200 детей-инвалидов, имеющих в собственности автотранспортные средства."Для расширения мер их поддержки министерство готовит законопроект о внесении изменений в закон, предусматривающий освобождение от уплаты налога на автомобиль, находящийся в собственности ребенка-инвалида. Законопроект рассмотрят на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220609/subsidii-1794384843.html

https://ria.ru/20220608/zdravnitsy-1794110156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, вениамин кондратьев, транспорт, налоги, краснодарский край