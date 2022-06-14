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В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники - РИА Новости, 14.06.2022
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https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники - РИА Новости, 14.06.2022
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники
На территории завода "Азот" в районе Северодонецка в Луганской Народной Республике "засели" около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек, то есть четверть —... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:26
2022-06-14T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На территории завода "Азот" в районе Северодонецка в Луганской Народной Республике "засели" около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек, то есть четверть — иностранные наемники, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Киселев подчеркнул, что около 20-25% - это иностранный контингент, до 500-600 человек. "Где-то 500-600 человек иностранного контингента, с учетом того, что я неоднократно был и в Северодонецке, и в Рубежном, разговаривали с многими жителями, они говорили, что поляков очень много", - добавил он.
https://ria.ru/20220612/dnr-1794896890.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, украина, ситуация в днр и лнр
15:26 14.06.2022 (обновлено: 16:47 14.06.2022)
 
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники

МВД ЛНР сообщило о 2,5 тысячи украинских военных на заводе "Азот" в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На территории завода "Азот" в районе Северодонецка в Луганской Народной Республике "засели" около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек, то есть четверть — иностранные наемники, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тысячи там находится военнослужащих, общее число, которые засели...", - сказал Киселев в эфире "Первого канала", также добавив в ответ на уточняющий вопрос ведущего, что это столько же, сколько было и на "Азовстали" в Мариуполе.
Киселев подчеркнул, что около 20-25% - это иностранный контингент, до 500-600 человек. "Где-то 500-600 человек иностранного контингента, с учетом того, что я неоднократно был и в Северодонецке, и в Рубежном, разговаривали с многими жителями, они говорили, что поляков очень много", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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