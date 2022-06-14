15:26 14.06.2022 (обновлено: 16:47 14.06.2022)
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники
МВД ЛНР сообщило о 2,5 тысячи украинских военных на заводе "Азот" в Северодонецке
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На территории завода "Азот" в районе Северодонецка в Луганской Народной Республике "засели" около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек, то есть четверть — иностранные наемники, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тысячи там находится военнослужащих, общее число, которые засели...", - сказал Киселев в эфире "Первого канала", также добавив в ответ на уточняющий вопрос ведущего, что это столько же, сколько было и на "Азовстали" в Мариуполе.
Киселев подчеркнул, что около 20-25% - это иностранный контингент, до 500-600 человек. "Где-то 500-600 человек иностранного контингента, с учетом того, что я неоднократно был и в Северодонецке, и в Рубежном, разговаривали с многими жителями, они говорили, что поляков очень много", - добавил он.