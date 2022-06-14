https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html

В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники

В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники - РИА Новости, 14.06.2022

В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники

На территории завода "Азот" в районе Северодонецка в Луганской Народной Республике "засели" около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек, то есть четверть —... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:26

2022-06-14T15:26

2022-06-14T16:47

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На территории завода "Азот" в районе Северодонецка в Луганской Народной Республике "засели" около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек, то есть четверть — иностранные наемники, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Киселев подчеркнул, что около 20-25% - это иностранный контингент, до 500-600 человек. "Где-то 500-600 человек иностранного контингента, с учетом того, что я неоднократно был и в Северодонецке, и в Рубежном, разговаривали с многими жителями, они говорили, что поляков очень много", - добавил он.

https://ria.ru/20220612/dnr-1794896890.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, северодонецк, украина, ситуация в днр и лнр