https://ria.ru/20220614/mvd-1795160407.html
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД
Областное и городское управления МВД созданы в Херсонской области, идет активная работа в регионах, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА)... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:08
2022-06-14T12:08
2022-06-14T12:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
херсон
россия
здоровье - общество
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_01e632eda24b14bad30cc01f799b0c4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня – РИА Новости. Областное и городское управления МВД созданы в Херсонской области, идет активная работа в регионах, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо."Уже созданы областное и городское управления МВД, идет активная работа в регионах", - цитирует Сальдо пресс-служба администрации.По его словам, отделения и управления полиции уже созданы во многих населенных пунктах. Они постепенно берут на себя функции охраны общественного порядка, надзора за соблюдением законов, обеспечивают соблюдение прав граждан.При этом Сальдо подчеркнул, что для выполнения всего объема работы правоохранителям еще не хватает специалистов, поэтому в область едут добровольцы из регионов России и поступают на службу в полицию.В администрации отметили, что в Херсоне в постоянном режиме работает номер для вызова полиции "102" и добавили, что на сегодня в обеспечении правопорядка местной полиции продолжают помогать российская армия и подразделения Росгвардии."Продолжается формирование правоохранительных органов, в частности полиции и охранных структур", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/kherson-1795128299.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
херсонская область
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_152:0:2317:1624_1920x0_80_0_0_7abc715ec45bc7ffc40fc832798d4079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсон, россия, здоровье - общество, в мире, ситуация в днр и лнр
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД
Глава Херсонской ВГА Сальдо: в области работают над созданием региональных управлений МВД