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Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД - РИА Новости, 14.06.2022
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https://ria.ru/20220614/mvd-1795160407.html
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД
Областное и городское управления МВД созданы в Херсонской области, идет активная работа в регионах, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА)... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:08
2022-06-14T12:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
херсон
россия
здоровье - общество
в мире
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня – РИА Новости. Областное и городское управления МВД созданы в Херсонской области, идет активная работа в регионах, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо."Уже созданы областное и городское управления МВД, идет активная работа в регионах", - цитирует Сальдо пресс-служба администрации.По его словам, отделения и управления полиции уже созданы во многих населенных пунктах. Они постепенно берут на себя функции охраны общественного порядка, надзора за соблюдением законов, обеспечивают соблюдение прав граждан.При этом Сальдо подчеркнул, что для выполнения всего объема работы правоохранителям еще не хватает специалистов, поэтому в область едут добровольцы из регионов России и поступают на службу в полицию.В администрации отметили, что в Херсоне в постоянном режиме работает номер для вызова полиции "102" и добавили, что на сегодня в обеспечении правопорядка местной полиции продолжают помогать российская армия и подразделения Росгвардии."Продолжается формирование правоохранительных органов, в частности полиции и охранных структур", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/kherson-1795128299.html
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херсонская область
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херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсон, россия, здоровье - общество, в мире, ситуация в днр и лнр
12:08 14.06.2022
 
Власти Херсонской области сообщили о создании управлений МВД

Глава Херсонской ВГА Сальдо: в области работают над созданием региональных управлений МВД

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня – РИА Новости. Областное и городское управления МВД созданы в Херсонской области, идет активная работа в регионах, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо.
"Уже созданы областное и городское управления МВД, идет активная работа в регионах", - цитирует Сальдо пресс-служба администрации.
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По его словам, отделения и управления полиции уже созданы во многих населенных пунктах. Они постепенно берут на себя функции охраны общественного порядка, надзора за соблюдением законов, обеспечивают соблюдение прав граждан.
При этом Сальдо подчеркнул, что для выполнения всего объема работы правоохранителям еще не хватает специалистов, поэтому в область едут добровольцы из регионов России и поступают на службу в полицию.
В администрации отметили, что в Херсоне в постоянном режиме работает номер для вызова полиции "102" и добавили, что на сегодня в обеспечении правопорядка местной полиции продолжают помогать российская армия и подразделения Росгвардии.
"Продолжается формирование правоохранительных органов, в частности полиции и охранных структур", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ХерсонРоссияЗдоровье - ОбществоВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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