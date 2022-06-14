https://ria.ru/20220614/mobilizatsiya-1795276997.html

Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных

Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных - РИА Новости, 14.06.2022

Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных

Украинские власти мобилизовали сотни тысяч человек, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:03

2022-06-14T18:03

2022-06-14T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские власти мобилизовали сотни тысяч человек, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр."Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.)", — сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".Военное положение на всей территории Украины ввели 24 февраля, оно ежемесячно продлевалось ежемесячно. А 22 мая Верховная рада увеличила этот срок сразу до 90 суток — до 23 августа.После начала спецоперации в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. Сначала бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе, затем — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. После них могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также другие лица, не имеющие возрастных и физических ограничений.Глава минобороны Украины Алексей Резников в мае заявлял, что нужно "обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику". Сколько человек уже мобилизовано, в ведомстве не уточняли.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220611/arestovich-1794709156.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр