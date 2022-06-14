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Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/mobilizatsiya-1795276997.html
Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных
Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных - РИА Новости, 14.06.2022
Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных
Украинские власти мобилизовали сотни тысяч человек, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:03
2022-06-14T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские власти мобилизовали сотни тысяч человек, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр."Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.)", — сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".Военное положение на всей территории Украины ввели 24 февраля, оно ежемесячно продлевалось ежемесячно. А 22 мая Верховная рада увеличила этот срок сразу до 90 суток — до 23 августа.После начала спецоперации в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. Сначала бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе, затем — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. После них могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также другие лица, не имеющие возрастных и физических ограничений.Глава минобороны Украины Алексей Резников в мае заявлял, что нужно "обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику". Сколько человек уже мобилизовано, в ведомстве не уточняли.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:03 14.06.2022 (обновлено: 19:09 14.06.2022)
 
Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о сотнях тысяч мобилизованных в стране

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские власти мобилизовали сотни тысяч человек, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.
"Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.)", — сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".
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Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
Военное положение на всей территории Украины ввели 24 февраля, оно ежемесячно продлевалось ежемесячно. А 22 мая Верховная рада увеличила этот срок сразу до 90 суток — до 23 августа.
После начала спецоперации в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. Сначала бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе, затем — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. После них могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также другие лица, не имеющие возрастных и физических ограничений.
Глава минобороны Украины Алексей Резников в мае заявлял, что нужно "обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику". Сколько человек уже мобилизовано, в ведомстве не уточняли.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
12:45Специальная военная операция на Украине
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется
 
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