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МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании - РИА Новости, 14.06.2022
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МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании - РИА Новости, 14.06.2022
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании
Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:59
2022-06-14T18:59
россия
великобритания
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Ранее во вторник МИД РФ внес в санкционные списки еще 49 граждан Великобритании, в том числе главных редакторов и корреспондентов ведущих британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил королевства, ВПК и представителей бизнеса, связанного с оборонным комплексом."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, великобритания
18:59 14.06.2022
 
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании

МИД России продолжит работу над расширением "стоп-листа" в отношении Великобритании

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Ранее во вторник МИД РФ внес в санкционные списки еще 49 граждан Великобритании, в том числе главных редакторов и корреспондентов ведущих британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил королевства, ВПК и представителей бизнеса, связанного с оборонным комплексом.
"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - говорится в сообщении ведомства.
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