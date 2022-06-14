https://ria.ru/20220614/mid-1795295369.html
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании - РИА Новости, 14.06.2022
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании
Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:59
2022-06-14T18:59
2022-06-14T18:59
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c51463e7dc85dd794675031254e07ed.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Ранее во вторник МИД РФ внес в санкционные списки еще 49 граждан Великобритании, в том числе главных редакторов и корреспондентов ведущих британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил королевства, ВПК и представителей бизнеса, связанного с оборонным комплексом."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112033_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_85bfa5f06bd5684d02e50198009bac36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания
МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании
МИД России продолжит работу над расширением "стоп-листа" в отношении Великобритании