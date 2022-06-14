https://ria.ru/20220614/mid-1795295369.html

МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании

МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании - РИА Новости, 14.06.2022

МИД России расширит "стоп-лист" в отношении граждан Великобритании

Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:59

2022-06-14T18:59

2022-06-14T18:59

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, будет продолжена, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Ранее во вторник МИД РФ внес в санкционные списки еще 49 граждан Великобритании, в том числе главных редакторов и корреспондентов ведущих британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил королевства, ВПК и представителей бизнеса, связанного с оборонным комплексом."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html

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россия, великобритания