https://ria.ru/20220614/medvezhonok-1795105449.html

Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес

Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес - РИА Новости, 14.06.2022

Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес

Молодой гималайский медведь, напавший на пятилетнюю девочку и ее бабушку на огороде в селе Яковлевка в Приморье, ушел из населенного пункта в лес, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T04:04

2022-06-14T04:04

2022-06-14T04:04

происшествия

приморский край

владивосток

медведь

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Молодой гималайский медведь, напавший на пятилетнюю девочку и ее бабушку на огороде в селе Яковлевка в Приморье, ушел из населенного пункта в лес, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.Как сообщали ранее РИА Новости в ЕДДС района, годовалый медвежонок 11 июня забежал в огород в селе Яковлевка и ранил пятилетнюю девочку. Рядом находилась бабушка ребенка, она взяла лейку и попыталась отогнать зверя, но тот ранил женщину. Бабушке оказали помощь медики скорой, а девочку госпитализировали, ее состояние удовлетворительное. По данным краевого минздрава, животное нанесло ребенку несколько мелких ран в области шеи и головы. Медведя начали искать.По его словам, белогрудый медведь, предположительно полуторагодовалый, зашел в село. Увидевшая его девочка начала убегать, и медведь напал на нее, укусил, затем он укусил бабушку ребенка, которая начала ее защищать."Характер следов и поведение медведя позволяют говорить о том, что он здоров, не голодает и зашел в село скорее всего случайно. Нападение произошло, потому что ребенок начал убегать, такое поведение провоцирует хищника на атаку. Кроме того, в это время года у медведей период гона, взрослые самцы проявляют агрессию к молодым, поэтому, вероятно, виновник инцидента сам мог быть возбужден и испуган", – привел собеседник слова первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.

https://ria.ru/20220517/medvezhonok-1789075857.html

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происшествия, приморский край, владивосток, медведь, россия