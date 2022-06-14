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Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес - РИА Новости, 14.06.2022
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Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес
Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес - РИА Новости, 14.06.2022
Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес
Молодой гималайский медведь, напавший на пятилетнюю девочку и ее бабушку на огороде в селе Яковлевка в Приморье, ушел из населенного пункта в лес, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T04:04
2022-06-14T04:04
происшествия
приморский край
владивосток
медведь
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Молодой гималайский медведь, напавший на пятилетнюю девочку и ее бабушку на огороде в селе Яковлевка в Приморье, ушел из населенного пункта в лес, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.Как сообщали ранее РИА Новости в ЕДДС района, годовалый медвежонок 11 июня забежал в огород в селе Яковлевка и ранил пятилетнюю девочку. Рядом находилась бабушка ребенка, она взяла лейку и попыталась отогнать зверя, но тот ранил женщину. Бабушке оказали помощь медики скорой, а девочку госпитализировали, ее состояние удовлетворительное. По данным краевого минздрава, животное нанесло ребенку несколько мелких ран в области шеи и головы. Медведя начали искать.По его словам, белогрудый медведь, предположительно полуторагодовалый, зашел в село. Увидевшая его девочка начала убегать, и медведь напал на нее, укусил, затем он укусил бабушку ребенка, которая начала ее защищать."Характер следов и поведение медведя позволяют говорить о том, что он здоров, не голодает и зашел в село скорее всего случайно. Нападение произошло, потому что ребенок начал убегать, такое поведение провоцирует хищника на атаку. Кроме того, в это время года у медведей период гона, взрослые самцы проявляют агрессию к молодым, поэтому, вероятно, виновник инцидента сам мог быть возбужден и испуган", – привел собеседник слова первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.
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происшествия, приморский край, владивосток, медведь, россия
04:04 14.06.2022
 
Медвежонок, ранивший ребенка в Приморье, ушел в лес

Медвежонок, ранивший девочку и ее бабушку на огороде в Приморье, ушел в лес

© РИА Новости / Виталий АньковМедвежонок
Медвежонок - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медвежонок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Молодой гималайский медведь, напавший на пятилетнюю девочку и ее бабушку на огороде в селе Яковлевка в Приморье, ушел из населенного пункта в лес, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Как сообщали ранее РИА Новости в ЕДДС района, годовалый медвежонок 11 июня забежал в огород в селе Яковлевка и ранил пятилетнюю девочку. Рядом находилась бабушка ребенка, она взяла лейку и попыталась отогнать зверя, но тот ранил женщину. Бабушке оказали помощь медики скорой, а девочку госпитализировали, ее состояние удовлетворительное. По данным краевого минздрава, животное нанесло ребенку несколько мелких ран в области шеи и головы. Медведя начали искать.

"Охотинспекторы обследовали близлежащую территорию и прилегающий к ней лесной массив и установили, что зверь покинул населенный пункт и ушел в лес", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, белогрудый медведь, предположительно полуторагодовалый, зашел в село. Увидевшая его девочка начала убегать, и медведь напал на нее, укусил, затем он укусил бабушку ребенка, которая начала ее защищать.
"Характер следов и поведение медведя позволяют говорить о том, что он здоров, не голодает и зашел в село скорее всего случайно. Нападение произошло, потому что ребенок начал убегать, такое поведение провоцирует хищника на атаку. Кроме того, в это время года у медведей период гона, взрослые самцы проявляют агрессию к молодым, поэтому, вероятно, виновник инцидента сам мог быть возбужден и испуган", – привел собеседник слова первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.
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ПроисшествияПриморский крайВладивостокмедведьРоссия
 
 
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