Медведев призвал продолжать сопряжение Севморпути с железными дорогами
Зампред Совбеза Медведев: важно продолжать сопряжение Севморпути с железными дорогами
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России важно продолжать сопряжение Северного морского пути с железнодорожными путями и создавать систему хранения и транспортировки СПГ в высоких широтах, об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем сообщении Медведев отметил, что Россия будет последовательно расширять сотрудничество с дружественными странами в Азии, Африке и Латинской Америке. По его словам, сейчас необходимо определить возможные объемы поставок российских энергоресурсов в эти направления, в том числе из Арктической зоны России. "И конечно, мы будем увеличивать потребление российских нефти, газа, угля на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку энергоресурсов", - отметил Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ заметил, что с учетом этих задач особого внимания требуют проекты, связанные с развитием российской Арктики. "Прежде всего – транспортная инфраструктура и Северный морской путь, включая его ледокольное, навигационное, портовое и коммуникационное обеспечение. Важно продолжать сопряжение этого ключевого арктического маршрута с железнодорожными путями и одновременно создавать систему хранения и транспортировки сжиженного природного газа в высоких широтах", - написал Медведев.
Также он заявил о необходимости диверсифицировать продукцию, которую Россия направляет на экспорт из Арктической зоны. "Речь идет о производстве таких перспективных энергоносителей, как аммиак, метанол и водород. Конечно, это потребует довольно больших затрат, поэтому необходима комплексная экономическая оценка таких возможностей", - считает Медведев.