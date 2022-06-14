https://ria.ru/20220614/medvedev-1795287019.html

Медведев призвал продолжать сопряжение Севморпути с железными дорогами

Медведев призвал продолжать сопряжение Севморпути с железными дорогами - РИА Новости, 14.06.2022

Медведев призвал продолжать сопряжение Севморпути с железными дорогами

России важно продолжать сопряжение Северного морского пути с железнодорожными путями и создавать систему хранения и транспортировки СПГ в высоких широтах, об... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:29

2022-06-14T18:29

2022-06-14T18:29

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России важно продолжать сопряжение Северного морского пути с железнодорожными путями и создавать систему хранения и транспортировки СПГ в высоких широтах, об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем сообщении Медведев отметил, что Россия будет последовательно расширять сотрудничество с дружественными странами в Азии, Африке и Латинской Америке. По его словам, сейчас необходимо определить возможные объемы поставок российских энергоресурсов в эти направления, в том числе из Арктической зоны России. "И конечно, мы будем увеличивать потребление российских нефти, газа, угля на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку энергоресурсов", - отметил Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ заметил, что с учетом этих задач особого внимания требуют проекты, связанные с развитием российской Арктики. "Прежде всего – транспортная инфраструктура и Северный морской путь, включая его ледокольное, навигационное, портовое и коммуникационное обеспечение. Важно продолжать сопряжение этого ключевого арктического маршрута с железнодорожными путями и одновременно создавать систему хранения и транспортировки сжиженного природного газа в высоких широтах", - написал Медведев.Также он заявил о необходимости диверсифицировать продукцию, которую Россия направляет на экспорт из Арктической зоны. "Речь идет о производстве таких перспективных энергоносителей, как аммиак, метанол и водород. Конечно, это потребует довольно больших затрат, поэтому необходима комплексная экономическая оценка таких возможностей", - считает Медведев.

https://ria.ru/20220614/rossiya-1795275834.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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экономика, россия, азия, африка